De ce s-a despărțit Dani Boy de Mădălina de la Insula Iubirii, de fapt: „Nu știa ce...”

Dani Boy îi promitea ispitei Mădălina marea cu sarea când se aflau în emisiunea Insula Iubirii. Îi spunea că nu o va înșela, că iubirea pentru ea nu se va duce, însă realitatea a fost alta! De ce s-a despărțit fostul iubit al Mariei de tânără, de fapt? Motivele care i-au făcut să realizeze că ar fi mai bine să meargă pe drumuri separate în viață.

Fostul concurent de la Insula Iubirii susține că el a decis să încheie relația cu Mădălina, în ciuda faptului că se spunea că ea s-ar fi despărțit de el pentru că ar fi văzut imagini cu el și o altă tânără.

Dani Boy a trăit o poveste de dragoste timp de cinci ani cu Maria, iar apoi a fost împreună cu Mădălina. Tânărul vrea să profite din plin de singuritate și libertate, așa că vrea să se distreze la maxim.

Potrivit declarațiilor făcute de fostul concurent, el și Mădălina ar fi ajuns pe drumuri separate din cauza faptului că ea nu ar fi știut ce își dorește în viață. Cei doi s-au despărțit după aproximativ șase luni de relație.

Dany Boy vorbește cu o altă femeie în prezent, însă nu este sigur ce se va întâmpla pe viitor.

Dany Boy nu aruncă vina pe Mădălina pentru separare, ci susține că amândoi au fost vinovați. Tânărul și-a dat seama că nu au lucruri în comun.

„Consider că relația cu Maria nu mai mergea, am vrut să încerc ceva cu Mădălina, din păcate, nu s-a putut nici cu Mădălina, am stat șase luni împreună, ne-am dat seama că nu prea avem lucruri în comun și am ales să punem punct. Amândoi am fost vinovați, și eu, și ea, am greșit și am fost vinovați. Acum consider că trebuie să ne respectăm și să ne vedem de viețile noastre și totul o să fie bine. În afara faptului că noi ne înțelegeam bine doar în pat… altceva nu a existat”, a adăugat fostul concurent de la Insula Iubirii.