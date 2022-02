În primii ani ai carierei, a stat în “umbra” lui Alex Velea și a lui Smiley, dar, la un moment dat, în 2016 mai exact, a pus stop și a început un proiect pe cont propriu. Speak dezvăluie motivele pentru care s-a distanțat de cei doi artiști care i-au influențat parcursul în muzică.

Speak, pe numele lui real Ștefan Sprianu, a intrat în muzică alături de “greii” din industrie, care acum fac furori în Trendingul de pe YouTube. Solist și producător, fostul concurent de la „Asia Express” a contribuit la mai multe piese care au devenit hit-uri. Totul pe vremea în care lucra alături de Alex Velea și Smiley. Referitor la acea perioadă, artistul a dezvăluit motivele pentru care a simțit să se rupă de „frații” lui.

„De la Alex Velea am plecat în 2014, dar nu pot să zic că am plecat… A fost o emisiune pe Antena 1 și mi s-a propus să merg acolo, dar, la ce program aveam acolo, nu mai puteam să merg la cântări. Și am zis că două luni, cât durează emisiunea și cu antrenamentele, nu o să mai am cum să vin. Era foarte greu! Mi-a zis că mă susține! Cumva, ne-am despărțit, dar nu ne-am certat. Mi-a zis Alex: «Hai s-o rupem aici, ca să nu ne încurcăm unii pe alții.

Eu mi-am găsit pe altcineva să meargă în locul tău și am zis OK». Și în 2016 am plecat de la HaHaHa Production, unde eram producător și artist. Am avut eu frustrările mele! Făceam foarte multă muzică și nu se lansa. Iar de atunci sunt pe cont propriu!”, a povestit Speak în podcastul lui Mihai Morar.

