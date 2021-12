De ce sătenii dintr-o comună din Iași refuză să se vaccineze împotriva Covid-19: ”Nu mi-e frică deloc de boală, mai beau câte un rachiu și nu am nimic!”

Rata generală de vaccinare în România a ajuns, la data de 5 decembrie 2021, la un procent de 40,5%. Un caz „special” există, însă, într-o comună din județul Iași, unde doar 15% dintre localnici au ales să se imunizeze împotriva Covid-19. Care este motivul pentru care aceștia nu se duc la centre pentru a se vaccina?

Conform vaccinare-covid.gov.ro, la data de 5 decembrie 2021, în România se înregistra o rată generală de vaccinare de 40,5%. În mediul rural, doar 25,05% dintre persoane au ales să se imunizeze împotriva noului coronavirus, pe când în mediul urban, rata de vaccinare a ajuns la 40,53%.

Într-o comună din județul Iași, Ipatele, unde populația este de aproximativ 1800 de persoane, aproape 15% dintre acestea au ales să se imunizeze împotriva noului coronavirus.

Oamenii susțin că nu se tem de virus și povestesc faptul că mănâncă sănătos, iar, din când în când, „mai beau câte un rachiu”. Unii localnici mai în vârstă au mers la centru pentru a primi serul împotriva noului coronavirus, la insistențele copiilor. Unii localnici din Ipatele susțin că virusul nu ar ajunge la ei în comună, pentru că ar fi feriți de aglomerație, însă, chiar și așa, tot aleg să se protejeze.

Unul dintre localnici, Tudor Cordobasa, în vârstă de 82 de ani, le-a spus jurnaliștilor de la BZI că a ales să se vaccineze împotriva Covid-19 și urmează să meargă să își facă rapelul. Pe de altă parte, însă, tot mâncarea sănătoasă și un rachiu bun ar alege drept ”imunizare”.

„Eu m-am vaccinat acum două săptămâni, cu Pfizer, aici, la dispensarul din sat. Eu mă simt foarte bine, am ieșit să iau o scândură, că aveam nevoie acasă. Nu mi-e frică deloc de boală, mai beau câte un rachiu și nu am nimic! Mai fac o plimbare la pădure, mă mai odihnesc puțin, mănânc ceva sănătos și… treaba e bună!”, spune Tudor Cordobasa.

Rata de vaccinare din comuna Ipatele este scăzută: aproape 15%

Localnicii se pot prezenta la cabinetul medicului de familie din localitate sau în cel mai apropiat centru de imunizare din comuna Țibănești, la o distanță de 8 kilometri, pentru a li se administra serul. Medicul de familie Cătălin Voloc, din comuna Ipatele, susține că oamenilor le este teamă să se vaccineze: ”Mulți spun că nu se vaccinează de frică, de ce mai aud pe la televizor… Le este frică! Eu sunt medic și la Mironeasa, iar acolo e cam aceeași situație, chiar mai scăzută rata de imunizare. În Ipatele avem aproximativ 15 la sută rată de imunizare, iar, în Mironeasa, este aproximativ de 10 la sută. Este o populație îmbătrânită în comună, iar motivul pentru care ei nu se vaccinează este clar frica. Nu se vaccinează nici cu antigripal măcar”.

O săteancă susține că s-a programat pentru a merge la centru să se vaccineze. Până acum, aceasta a ales să nu se imunizeze până nu i-a dat acceptul medicul specialist, pentru că are anumite probleme de sănătate: ”Încă nu m-am vaccinat și nici nu știu ce ser să fac, dar m-am programat săptămâna viitoare, trebuie să merg în Iași. Până acum nu m-am vaccinat de frică, pentru că eu sunt foarte bolnavă și, până nu am mers să vorbesc cu medicul specialist, să îmi spună sigur că pot să o fac, nu m-am dus de capul meu. Nu mi-e frică și am vrut să mă vaccinez, dar nu știam dacă pot. Copii mei sunt vaccinați și se simt foarte bine”.

O altă localnică a mărturisit faptul că a ales să nu se vaccineze împotriva noului coronavirus pentru că suferă de hipertensiune arterială. Aceasta susține că nu a fost infectată, iar singura persoană vaccinată din familie este fiul ei în vârstă de 45 de ani.

Sursă foto: Pixabay