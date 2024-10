De ce se completează atât de bine Mihai Găinușă și Oana Paraschiv la Asia Express: „Tot ce are ea bun...” 

Mihai Găinușă a spus-o! El și cu partenera lui din provocarea „Asia Express”, Oana Paraschiv, fac o echipă pe cinste! Când a fost nevoit să vorbească despre calitățile ei… nu a stat pe gânduri! Iată ce a spus despre colega, dar și prietena lui veche!

Mihai Găinușă a ales să plece în aventura „Asia Express” și să lupte pentru marele premiu alături de colega lui de ani de zile, dar totodată și prietenă foarte bună, Oana Paraschiv. Cei doi fac o pereche pe cinste și se înțeleg de minune! Totuși, toată lumea a fost surprinsă de faptul că cei doi au ales să vină împreună încă de la început. Fostul prezentator TV a deslușit misterul și a mărturisit de ce se completează perfect cu Oana.

„Și de-asta ne completăm atât de bine. Tot ce are ea bun, la mine e rău. Și tot ce are ea rău, la mine e la fel de rău. Am descoperit în ea o forță pe care nu credeam că o are. Este forța de a mai trage un co-echipier după ea”, a declarat Mihai Găinușă.