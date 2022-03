Vladimir Putin se află în atenția tuturor, în prezent, după ce a lansat un conflict armat împotriva Ucrainei. De-a lungul acestor zile în care un întreg calvar s-a abătut asupra cetățenilor ucraineni, au apărut și informații din intimitatea liderului rus. De ce se culcă Vladimir Putin târziu, în primele ore ale dimineții. Ce face președintele Rusiei noaptea, de fapt?

Ben Judah și-a petrecut trei ani din viață încercând să adune informații despre viața privată a lui Vladimir Putin. În anul 2014, acesta a publicat foarte multe amănunte legate de ceea ce face liderul rus, informații care se regăsesc și în cartea intitulată ”Fragile Empire: How Russia Fell in and Out of Love with Vladimir Putin”.

De ce se culcă Vladimir Putin târziu, în primele ore ale dimineții

Potrivit informațiilor apărute în Independent.co.uk, liderul rus se trezește târziu, iar micul-dejun îl servește în jurul orei 12:00. De cele mai multe ori, bărbatul preferă să mănânce o omletă sau un bol cu terci, câteva ouă de prepeliță, dar și să consume un suc de fructe. Iar, potrivit sursei, ingredientele respective ar fi ”expediate în mod regulat de pe terenurile agricole ale Patriarhului Kirill, liderul religios al Rusiei”.

După ce servește masa, preferă să bea cafea. Apoi, Vladimir Putin își respectă programul cu exerciții fizice. De asemenea, liderul rus practică înotul timp de două ore. Apoi, după ce finalizează sesiunea de înot, face gimnastică.

Însă, care este motivul pentru care Vladimir Putin se culcă târziu, în primele ore ale dimineții? Liderul rus preferă să lucreze abia după-amiază, iar primul lucru pe care îl are pe lista de activități fiind citirea notelor informative. Acestea includ rapoarte despre informațiile interne și afaceri externe, precum și clipuri din presa rusă și mass-media internațională.

În timpul călătoriei în străinătate, programul președintelui rus este drastic. Oriunde stă, totul este înlocuit, fie că este vorba despre cearșafuri, articole de toaletă, dar și boluri cu fructe. De asemenea, Putin nu acceptă niciodată mâncare de la o gazdă care nu a fost autorizată mai întâi de Kremlin.

Conform publicației The Telegraph, desertul favorit al liderului rus ar fi înghețata cu fistic. Totodată, bărbatul se abține să consume băuturi alcoolice.

Programul său de lucru tinde să fie mai flexibil în weekend, pentru a se adapta la cursurile de limba engleză. Duminica, uneori se roagă și se spovedește. Cu toate acestea, oficialii ruși apropiați președintelui subliniază că „viața lui nu este cea de creștin”, potrivit Newsweek.

La fiecare câteva săptămâni, programul lui Putin se schimbă și face loc unei activități, o pasiune pe care o are, și anume hockey-ul pe gheață. Mai mult decât atât, joacă și într-o ligă și se înfruntă cu echipe de bodyguarzi. De asemenea, este și iubitor de animale. Liderul rus deține un Labrador negru de 15 ani pe nume Konni, un Akita Inu pe nume Yume și un câine Karakachan pe nume Buffy.