De ce și-a operat Diandra de la Insula Iubirii sânii. Ispita lămurește zvonul unor complicații

Diandra de la Insula Iubiri rupe tăcerea! A dezvăluit de ce a ales să își opereze sânii! Tânăra de 27 de ani a spus motivul pentru care a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Ispita a lămurit zvonul unor complicații! Iată ce s-a întâmplat, de fapt! Acum se bucură de rezultate pe măsura așteptărilor!

Ispita de la Insula Iubirii nu s-a confruntat cu probleme de sănătate, ci ea și-a dorit să își pună implanturi mamare mai mari. Prin urmare, nu au existat complicații pentru care Diandra să fi fost nevoită să ceară ajutorul medicilor.

Cu atât mai mult, Diandra a recunoscut că a avut mari emoții! Operația a durat aproximativ trei ore și a decurs conform așteptărilor. Ispita a stat internată, sub supravegherile medicilor, o zi în urma intervenției.

Aceasta nu a fost prima intervenție de acest fel la care a apelat Diandra, ci a doua. Ispita și-a dorit un aspect mai voluminos, iar acesta este motivul pentru care și-a făcut curaj și a ales să facă operația.

„Nu existau complicații. Pur și simplu îmi doream o schimbare. Dar nu era o necesitate. Intervenția a decurs bine, m-am internat luni dimineața, am ieșit marți pe la ora 12.00. M-am operat luni, operația a durat undeva la 2-3 ore (…) Am avut emoții. Chiar dacă era a doua intervenție, cumva mă gândeam cum o să iasă rezultatul, pentru că le-am dorit un pic mai mari. De asta am decis să le schimb. Mi i-am dorit un pic mai mari, mi-am dorit o altă formă mai apropiată, dar totuși să nu dea în vulgar, pur și simplu să fie puțini mai voluminoși”, a mărturisit Diandra, potrivit click.ro.