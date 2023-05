De ce tratament are parte Rareș Prisacariu la școală după ce a câștigat Românii au talent. Puțini au parte de așa ceva

Ca părinte, care ar fi lecțiile de viață pe care ai vrea să le înțeleagă copiii tăi?

Să înțeleagă că durează câteva secunde să deschidă răni, că un om bogat nu este cel care are cel mai mult, ci cel care are nevoie de cel mai puțin

Doamne, ce ai vrea ca oamenii să știe?

Să știe faptul că sunt aici, pentru totdeauna”, a recitat câștigătorul Românii au talent.

Rareș Prisacariu, pasionat de lectură

Pe lângă pasiunea pentru actorie, Rareș Prisacariu iubește lectura. Puștiul fenomen de la Românii au talent a citit peste 200 de cărți și are doar 7 ani.

„Mă numesc Rareș Prisacariu, am împlinit 7 ani și vin din leagănul culturii, de la Botoșani. Și vă invit pe toți cu mare drag la Botoșani, pe meleagurile sfinte ale lui Mihai Eminescu, la Ipotești. Până acum cred că am citit vreo 200 de cărți. Am citit de mic și am învățat cât de important este cititul, pentru că cititul te face din ce în ce mai înțelept. Autorul meu preferat e Mihai Eminescu. L-am descoperit prin genialitatea lui, prin poeziile lui, prin operele lui de artă. (…)

La Românii au talent nici nu visam să vin, mama m-a înscris și când am auzit seara că o să trec mai departe m-au trecut toți fiorii mei. Când o să văd atâta lume, juriul, o să mi se urce sângele la cap de bucurie”, a declarat Rareș Prisacariu, la Pro Tv.

