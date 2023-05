Ce se întâmplă cu cei 120.000 de euro câștigați de Rareș Prisăcariu la Românii au talent. Părinții lui au anunțat ce vor face cu banii

Pe cât de multe controverse și teorii ale conspirației s-au format în jurul câștigătorului Românii au talent 2023, pe atât de mulți români au fost impresionați de măiestria vorbelor și talentului său. La doar 7 ani a câștigat cei 150.000 de euro și nu sunt puțini cei care se întreabă ce se va alege de acest premiu. Părinții lui Rareș Prisăcariu au anunțat ce vor face cu banii pe care fiul lor i-a câștigat.

Telespectatorii Românii au talent 2023 au desemnat câștigătorul, iar Rareș Prisăcariu este cel care a reușit să pună mâna pe cecul în valoare de 150.000 de euro. Din motive demne de înțeles, părinții lui, Gina și Marius Prisăcariu, se vor ocupa de gestionarea finanțelor, cel puțin până când puștiul va împlini 18 ani.

În cadrul unui interviu, Gina Prisăcariu, mama câștigătorului sezonului 13 Românii au talent, a vorbit despre modul în care au ales să investească marele premiu, dar și despre prioritățile pe care le vor seta în viitorul apropiat. Tot ceea ce și-au propus să facă este să investească în educația și creșterea lui Rareș.

“Nu cred că e momentul să discutăm despre ceea ce vom face cu banii. Pur și simplu, asta vom alege mai târziu. Nu există acum decât un singur răspuns. Vom investi acești bani în fiul nostru, dar asta se va întâmpla pe parcurs! Material, ne vom sprijini copilul, așa cum fac toți ceilalți părinți.

Lumea nu are de unde să știe, dar Rareș al nostru nu merge decât la emisiunile sau la concursurile pe care el le alege. Noi nu-l influențăm. Așa s-a întâmplat și la în cazul emisiunii Românii au Talent. Nu noi, părinții, am făcut presiuni asupra lui, ci el a dorit să meargă. El și-a dorit să fie acolo! Și mai trebuie spus că nu ne-am imaginat vreodată că va reuși să ajungă în postura de a fi câștigător! Nu au existat așteptări”, a declarat mama lui Rareș Prisăcariu.

Totodată, mama puștiului a dezvăluit că, după finala show-ului, Rareș și-a dorit tare mult un joc de leggo și câteva cărți, pofte pe care i le-a făcut fără a sta pe gânduri. Gina Prisăcariu a recunoscut că va încerca pe cât posibil ca viața familiei ei să rămână la fel de simplă, chiar dacă acum Rareș este, poate, cel mai mediatizat copil.

“Și-a dorit foarte mult un joc de lego și câteva cărți. Ca atare, în weekend asta am făcut. Am mers și am cumpărat acel joc de leggo mult dorit. Nu se pune chestiunea ca Rărășelul nostru, puiul nostru, cum îl alintăm, să nu aibă parte de tot confortul material din partea noastră.

Noi vom încerca să rămânem aceiași. Și eu, și tatăl său, și copilul. Suntem oameni simpli și asta vom fi și pe mai departe. Va trebui să găsim soluțiile cele mai bune ca să-l ținem departe de anumite lucruri care se întâmplă în exteriorul nostru și pe care nu le apreciem deloc”.a mai spus Gina Prisăcariu, mama lui Rareș pentru Playtech.

