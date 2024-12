De ce trebuie să lovești de două ori capota mașinii, iarna, înainte de a urca în autoturism

Iarna și-a intrat în drepturi și și-a făcut simțită prezența, cu temperaturi nocturne sub zero grade în multe zone din țară. Valorile termice scăzute nu fac altceva decât să creeze dificultăți neașteptate atât pentru mecanicii auto, cât și pentru alte aspecte. Spre exemplu, pisicile se adăpostesc sub capota autoturismului atunci când este frig. Înainte să se urce la volan, aceștia trebuie să verifice bine vehiculul!

Temperaturile au scăzut considerabil, mai ales pe timpul nopții. Pisicile obișnuiesc să se adăpostească sub capota autoturismului, la motorul cald, atunci când este frig. Șoferii sunt sfătuiți să verifice bine sub capota vehiculului înainte să se urce în mașină. Este vorba despre un gest simplu, înainte de a porni la drum, dar care poate salva viața unui animal.

De ce trebuie să lovești de două ori capota mașinii

Manevra este simplă, dar poate aduce multe beneficii. Este bună și pentru motorul mașinii, dar și pentru animalele care iarna caută adăpost din cauza frigului. Pisicile, în special, caută locuri călduroase pentru a se adăposti peste noapte. În sezonul rece, felinele care trăiesc pe străzi fac tot posibilul să supraviețuiască nopțile geroase. Acest gest simplu poate contribui la siguranța lor și la prevenirea unor situații neplăcute.

Nu doar pisicile caută adăpost la motorul mașinii, ci și șobolanii. Atunci când motorul este încălzit, șobolanii se bagă sub capota mașinii pentru a se proteja de frig. Își fac culcuș acolo, se cuibăresc și se înmulțesc. Problema este că provoacă daune semnificative și destul de costisitoare de reparat.

Șobolanii trebuie goniți de la motorul mașinii, pentru că fac ravagii sub capotă. Aceștia rod fire și alte componente ale mașinii, iar pagubele sunt destul de scumpe atunci când dai fuga la mecanicul auto. Toți conducătorii auto trebuie să știe ca înainte să urce la volan, ei trebuie să lovească capota de câteva ori. Așa se vor asigura că nu există animale ascunse, cărora să le pui viața în pericol.