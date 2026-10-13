De ce zgomotele mici par mult mai puternice atunci când încerci să adormi. Ce se întâmplă, de fapt, în creier

De ce zgomotele mici par mult mai puternice atunci când încerci să adormi. Ce se întâmplă, de fapt, în creier
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Un robinet care picură, ticăitul unui ceas sau zgomotul unui aparat electrocasnic pot trece aproape neobservate în timpul zilei, dar pot deveni extrem de deranjante seara, când încercăm să adormim. Explicația ține de modul în care creierul procesează sunetele, de liniștea din jur și de atenția pe care o acordăm zgomotelor.

Mulți oameni au observat că sunete aparent neînsemnate devin greu de ignorat imediat ce se așază în pat. Deși intensitatea lor nu se modifică neapărat, percepția asupra acestora poate fi diferită față de cea din timpul zilei.

Potrivit Sleep Foundation, zgomotele din mediul înconjurător pot influența atât procesul de adormire, cât și calitatea somnului. Unele sunete pot provoca treziri, în timp ce altele pot modifica structura somnului fără ca persoana să conștientizeze acest lucru.

De ce auzim mai puternic zgomotele mici înainte de somn

În timpul zilei, creierul primește permanent numeroase informații: conversații, zgomote de trafic, muzică sau sunete produse de activitățile obișnuite.

Acestea concurează pentru atenția noastră, iar creierul poate filtra o parte dintre stimulii considerați lipsiți de importanță.

Seara, când activitățile încetează și mediul devine mai liniștit, zgomotele discrete ies mai ușor în evidență. Un sunet care era acoperit de alte zgomote poate deveni principalul stimul auditiv din încăpere.

Asta nu înseamnă neapărat că auzul devine mai sensibil sau că sunetul este efectiv mai puternic. Se schimbă, în primul rând, contextul în care este perceput.

Cercetările privind procesarea auditivă arată că atenția și semnificația atribuită unui sunet influențează modul în care creierul îl distinge de zgomotul de fundal.

Stresul poate amplifica disconfortul provocat de sunete

Un alt factor important este starea de alertă a organismului. Persoanele stresate sau preocupate de faptul că nu vor reuși să adoarmă pot deveni mai atente la stimulii din jur.

Astfel, un zgomot repetitiv poate declanșa un cerc vicios: persoana îl observă, începe să se enerveze, devine mai vigilentă și ajunge să îl perceapă drept tot mai deranjant.

Specialiștii explică faptul că stresul și anxietatea pot menține creierul într-o stare de activare crescută, incompatibilă cu instalarea rapidă a somnului.

În plus, reacția la zgomote diferă de la o persoană la alta. Unii oameni adorm fără dificultate în medii relativ zgomotoase, în timp ce alții sunt deranjați chiar și de sunete slabe.

Ce poți face dacă zgomotele nu te lasă să adormi

Reducerea surselor de zgomot este cea mai simplă soluție, atunci când acest lucru este posibil. Dacă sunetele vin din exterior sau nu pot fi eliminate, dopurile de urechi ori izolarea mai bună a ferestrelor pot ajuta.

Unele persoane preferă un sunet constant, precum cel produs de un ventilator sau de un aparat de zgomot alb. Acesta poate masca sunetele bruște și poate face mediul auditiv mai previzibil. O rutină relaxantă înainte de culcare și reducerea stresului pot fi, de asemenea, utile.

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