De ce ni se face somn după masa de prânz. Explicația pentru starea de oboseală care apare după ce mâncăm

De ce ni se face somn după masa de prânz. Explicația pentru starea de oboseală care apare după ce mâncăm
De ce ni se face somn după masa de prânz. Explicația pentru starea de oboseală care apare după ce mâncăm
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Senzația de somnolență care apare după masa de prânz este foarte frecventă și nu înseamnă neapărat că am mâncat ceva nepotrivit. Organismul trece prin mai multe schimbări după o masă, iar acestea se pot suprapune peste scăderea naturală a nivelului de energie care apare în timpul după-amiezii.

Starea de oboseală care apare după ce mâncăm este cunoscută drept somnolență postprandială. Julia Zumpano, dietetician în cadrul Cleveland Clinic, explică faptul că intensitatea acesteia poate fi influențată de cantitatea și tipul alimentelor consumate, dar și de calitatea somnului din noaptea precedentă.

De ce ni se face somn după ce mâncăm

Una dintre explicații este legată de procesele care au loc în organism după masă. Digestia este un proces continuu, însă o masă consistentă solicită mai mult sistemul digestiv și poate accentua senzația de moleșeală.

Și hormonii joacă un rol. Unele cercetări sugerează că după masă organismul poate produce mai multă serotonină, substanță implicată, printre altele, în reglarea ciclului somn-veghe.

Un alt element este triptofanul, un aminoacid prezent în alimente bogate în proteine, precum ouăle, carnea de pui, peștele sau brânza. Organismul îl utilizează pentru producerea serotoninei.

Mesele care combină cantități mari de proteine și carbohidrați pot favoriza astfel senzația de somnolență. În plus, după ce mâncăm, nivelul zahărului din sânge crește, iar organismul eliberează insulină pentru a permite glucozei să fie utilizată de celule.

În cazul mesei de prânz, efectul poate fi amplificat și de ritmul circadian. Nivelul de vigilență al organismului scade în mod natural la începutul după-amiezii, astfel că această perioadă poate coincide cu efectele produse de masă.

Mesele copioase pot accentua starea de oboseală

Cantitatea de mâncare contează la rândul său. O masă foarte consistentă necesită mai mult timp pentru digestie și poate lăsa o senzație mai pronunțată de lentoare și oboseală.

Specialiștii recomandă mese echilibrate, care să includă proteine, fibre, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Porțiile mai mici pot ajuta, de asemenea, la reducerea somnolenței de după masă.

Lipsa somnului poate amplifica fenomenul. Dacă o persoană nu s-a odihnit suficient în timpul nopții, scăderea nivelului de energie după masa de prânz poate fi mult mai evidentă.

Ce poți face pentru a evita somnolența după prânz

O scurtă plimbare după masă poate ajuta la menținerea nivelului de energie. Cleveland Clinic recomandă aproximativ 10-15 minute de mișcare după o masă consistentă.

De asemenea, nu este indicat să compensăm automat starea de oboseală cu mai multă cafea. O cantitate mare de cofeină consumată după-amiaza poate afecta somnul din timpul nopții și poate contribui la apariția aceleiași probleme în ziua următoare.

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