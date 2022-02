De la ce vin inițialele „T” și „J” din numele lui TJ Miles de la Survivor, de fapt!

TJ Miles are o întreagă poveste de relatat atunci când vine vorba de numele său adevărat. Pentru cei care sunt curioși, iată de la ce vin inițialele ”T” și ”J” din numele concurentului de la Survivor România.

Faimosul care se află în aceste momente în Republica Dominicană și se luptă pentru a ajunge în marea finală de la Survivor România 2022. Miles s-a făcut cunoscut după ce a făcut foarte multe vizualizări la videoclipurile sale de pe TikTok.

De la ce vin inițialele ”T” și ”J”?

Numele adevărat al lui TJ Miles este Tiberiu Ștefan Miles-Iordache. Acesta a re două nume de familie, unul de la mama sa și celălalt de la tată. Se pare că vloggerul a renunțat la Ștefan, și pe Iordache și l-a transformat în Jordache. Datorită faptului că el a locuit aproape toată viața în Canada, iar în limba engleză sună mult mai bine Jordache, care putem spune că vine de la Michael Jordan. Astfel, de aici tragem concluzia că T- vine de la Tiberiu, iar J- de la Jordache.

Ce relație are TJ Miles cu părinții săi?

Constănțeanul a dezvăluit în cadrul unui interviu că în anul 2013 a avut probleme cu legea, fiind implicat într-un caz federal. Mama lui a fost cea mai afectată de acea întâmplare. Totodată, tatăl său bănuia de multă vreme că fiul său are probleme cu legea. Vloggerul a mărturisit că a fost nevoit să stea și la închisoare, dar doar pentru câteva ore, niciodată mai mult de o zi.

”Mama mea nu știe să urască, nu știe să judece, este doar iubire și iubește totul la mine. Iar când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles. Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer.”, povestea în urmă cu ceva timp Miles, pentru vice.com.

