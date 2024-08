De necrezut cât costă o porţie de peşte proaspăt şi un pahar de vin în restaurantul Sânzianei Negru din Bucureşti! Puţini își permit așa ceva

După câștigarea finalei ”America Express 2023”, Sânziana Negru a pus bazele unei afaceri bănoase. Influencerița, alături de alți doi parteneri, și-a deschis un restaurant cu specific mexican în București. Cât trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să mănânci o porție de pește proaspăt și să bei un pahar de vin în localul vedetei.

La finalul anului trecut, după ce s-a întors acasă cu marele premiue d ela America Express, Sânziana Negru a investit cei 15.000 de euro într-un proiect de suflet. Influencerița s-a lansat în lumea antreprenorilor și și-a deschis un restaurant cu specific mexican. Inspirată de tot ceea ce a trăit în America Latină, vedeta a intrat într-un parteneriat – împreună cu doi asociați – cu un potențial uriaș. Restaurantul cu specific mexican se află în București și a fost denumit Condesa – numele unui cartier din Ciudat de Mexico.

„Primele zile din ianuarie 2023. Eram in Ciudad de Mexico cu oamenii mei de suflet. La prima masa pe care am avut-o acolo impreuna, vorbeam fiecare despre ce ne dorim sa facem in 2023.

Nico si Dan: si printre altele, noi am vrea sa mai deschidem o locatie.

Eu: …da, as vrea sa incep si eu un proiect nou, separat de ce fac acum.

Si uite asa, cu ajutorul lui @dan.grigore01 si @nicogrigore , am intrat in industria horeca si-am deschis impreuna @condesa_bucharest , terminand anul asta cum nici nu speram, cand l-am inceput in Mexic.Multumim pentru sustinere si va asteptam sa va bucuram papilele gustative”, a scris Sânziana Negru, pe o platformă de social media.