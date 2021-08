De necrezut! Câți bani te costă să-l aduci pe Florin Salam să îți cânte la nuntă

Florin Salam este unul dintre cei mai iubiți și mai apreciați maneliști din România, astfel că prezența lui la evenimente precum nunți, zile de naștere sau botezuri poate fi una destul de costisitoare.

Dacă îți dorești din tot sufletul ca Florin Salam să îți încânte auzul la o petrecere, ai nevoie să deții o mică avere pentru a-ți putea permite o cântare cu celebrul manelist. Potrivit site-ului sprezza.ro, artistul are un tarif uriaș. De exemplu, dacă pentru Smiley trebuie să scoți din buzunar 7000 de euro, iar pentru Ștefan Bănică Jr. 5000 de euro, pentru Florin Salam ai nevoie de nici mai mult nici mai puțin de 20.000 de euro!

Potrivit sursei citate, ”Florim Salam poate lua și 20.000 de euro pentru un program la nuntă. Depinde de dumneavoastră cum negociați cu Florin Salam. Depinde de locație, zi și de evenimentele pe care acesta le are în perioada respectivă”.

În schimb, pentru cântările la înmormântare Florin Salam merge din respect pentru cel decedat și nu cere niciun ban. Însă, nici de aici nu pleacă cu buzunarele goale pentru că și la astfel de evenimente se fac dedicații, dar nu există niciun tarif stabilit pentru aceste cântări.

Cine e Florin Salam

Pe numele real Florin Stoian, artistul cântă de mic copil. Prima tangență cu muzica a avut-o la vârsta de patru an, căci e lăutar din tată în fiu. Tatăl și unchiul său au fost lăutari binecunoscuți. În CV-ul său figurează și o colaborare cu celebrul muzician Goran Bregovici, alături de care a scos, în 2011, melodia Hopa Cupa inclusă în albumul „Champagne for the Gypsies” al cântărețului bosniac. Este vicepreședinte în Asociația Artiștilor, Muzicanților și Lăutarilor Romi din România. În decembrie 2005, Stoian a fost declarat manelistul anului.

Sursa foto: Arhiva Cancan