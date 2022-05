De necrezut! Câți euro a primit Marian Drăgulescu, în total, pentru cele 15 săptămâni la Survivor România 2022 de la Pro TV

Marian Drăgulescu (41 de ani) a fost eliminat din cadrul competiției ”Survivor România” de la Pro TV, în ediția din 23 mai 2022. Acesta a petrecut 15 săptămâni în Republica Dominicană, a îndurat condiții grele și a adus puncte esențiale echipei din care a făcut parte. Câți euro a primit fostul gimnast, în total, de la Pro TV?

Seara trecută, Marian Drăgulescu a fost anunțat de către Daniel Pavel că el este cel care părăsește competiția „Survivor România” 2022. Înainte să își strângă în brațe colegii rămași în emisiune, fostul gimnast a dorit să spună câteva cuvinte.

Câți euro a primit Marian Drăgulescu, în total, pentru cele 15 săptămâni la Survivor România 2022 de la Pro TV

Marian Drăgulescu a intrat în competiția din Republica Dominicană în data de 13 februarie 2022. Fostul gimnast a petrecut 15 săptămâni în junglă, departe de cei dragi și de confortul de acasă. Mai mult decât atât, atât el, cât și ceilalți concurenți de la „Survivor” au depus un efort colosal la jocuri și au câștigat, rând pe rând, diferite premii care le-au făcut viața mai ușoară, pentru moment, în Dominicană.

În cele 15 săptămâni pe care le-a petrecut la „Survivor”, Marian Drăgulescu ar fi strâns o mică avere. Potrivit informațiilor din presă, acesta ar fi primit câte 2500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în jungla din Dominicană. Astfel, la un simplu calcul matematic, Marian Drăgulescu ar încasa, pentru cele 15 săptămâni, în jur de 37.500 de euro.

Marian Drăgulescu a părăsit show-ul „Survivor România”

Marian Drăgulescu este concurentul care a părăsit competiția „Survivor”. În emisiune au mai rămas șase concurenți.

„O să spun și eu câteva cuvinte. Mă bucur nespus de mult că am acceptat această provocare, să particip la această competiție, această experiență unică în viața mea. Mă bucur foarte mult că am ajuns până în acest punct. Îi felicit pe colegii mei și le urez succes în continuare. Cel mai bun să câștige, sper să fie de la culoarea roșie. O ușă se închide pentru mine, dar sunt convins că alte uși cu alte provocări și alte oportunități se vor deschide pentru mine. Am trăit experiențe frumoase și unice la Survivor România, am trecut prin toate și iată că am ajuns în ultima etapă a acestei competiții. Îmi este foarte dor de casă, sincer, de cei dragi.

Mă gândesc, cu bucurie, că a sosit momentul să mă întorc acasă, sunt recunoscător pentru cei care au fost alături de mine, care s-au bucurat împreună cu mine, care au trăit emoțiile la intensitate maximă. Sper că le-am oferit multe emoții frumoase și bucurie prin această competiție. A fost o experiență pe care dacă aș fi ratat-o, n-aș fi știut ce aș fi pierdut, sincer”, a spus Marian Drăgulescu, după ce a aflat că părăsește competiția de la Pro TV.

