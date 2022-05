De ce a fost eliminat Marian Drăgulescu de la Survivor România? Pro TV a uimit telespectatorii

Seara trecută, Marian Drăgulescu a fost eliminat din cadrul competiției ”Survivor România” de la Pro TV. În show-ul din Republica Dominicană au mai rămas șase concurenți care se luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro. De ce a fost eliminat Marian Drăgulescu de la „Survivor România”?

Marian Drăgulescu este concurentul care părăsește competiția „Survivor România” 2022. Cu emoție în glas, fostul gimnast le-a transmis colegilor săi mult succes și că se bucură că se va întoarce acasă, unde persoanele dragi îl așteaptă.

„O să spun și eu câteva cuvinte. Mă bucur nespus de mult că am acceptat această provocare, să particip la această competiție, această experiență unică în viața mea. Mă bucur foarte mult că am ajuns până în acest punct. Îi felicit pe colegii mei și le urez succes în continuare. Cel mai bun să câștige, sper să fie de la culoarea roșie. O ușă se închide pentru mine, dar sunt convins că alte uși cu alte provocări și alte oportunități se vor deschide pentru mine. Am trăit experiențe frumoase și unice la Survivor România, am trecut prin toate și iată că am ajuns în ultima etapă a acestei competiții. Îmi este foarte dor de casă, sincer, de cei dragi.

Mă gândesc, cu bucurie, că a sosit momentul să mă întorc acasă, sunt recunoscător pentru cei care au fost alături de mine, care s-au bucurat împreună cu mine, care au trăit emoțiile la intensitate maximă. Sper că le-am oferit multe emoții frumoase și bucurie prin această competiție. A fost o experiență pe care dacă aș fi ratat-o, n-aș fi știut ce aș fi pierdut, sincer”, a spus Marian Drăgulescu, după ce a aflat că părăsește competiția de la Pro TV.

Marian Drăgulescu a părăsit „Survivor”. Au mai rămas 6 concurenți

În ediția din 23 mai 2022, imunitatea a fost primită de Elena Chiriac. Marian Drăgulescu a acumulat cele mai puține voturi din partea publicului, astfel el fiind cel care părăsește competiția din Republica Dominicană.

În competiția „Survivor România” au mai rămas șase concurenți: Blaze, Alex Nedelcu, Elena Chiriac, Alex Delea, Ionuț Popa și Oana Ciocan. Aceștia se luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Finala ”Survivor România” 2022 va avea loc în data de 31 mai 2022, la Pro TV.

Sursă foto: captură video Pro TV