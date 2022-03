De necrezut! Câți lei costă o pizza în restaurantul Patriziei Paglieri. Ce prețuri ireale practică fosta „chefă” de la Pro TV și Antena 1

După participarea la Asia Express, Patrizia Paglieri a cam dispărut din lumina reflectoarelor, însă doar pentru a se dedica propriei afaceri. Iată câți lei costă o pizza în restaurantul fostului jurat ”MasterChef” de la Pro TV!

Patrizia Paglieri se dedica 100% restaurantului cu circuit închis din București. După ce a participat la Asia Express, prețurile au explodat, însă chef-ul nu face rabat la calitate. Cu specific italian, restaurantul Patriziei oferă calitate la cel mai înalt nivel.

Câți lei costă o pizza în restaurantul Patriziei Paglieri. Ce prețuri ireale practică fosta „chefă” de la Pro TV și Antena 1

Fie că optezi pentru o supă cremă de legume ori un burger, pizza rămâne în topul preferințelor celor care își doresc să fie mai ”aproape” de Italia. Restaurantul deținut de Patrizia este cu specific italian și este situat pe Calea 13 Septembrie din București. Iată câți lei costă o pizza:

Pizza Margerita – 24 lei

Pizza Quattro stagioni – 34 lei

Pizza Quattro formaggi – 35 lei

Pizza Diavola – 32 lei

Pizza Prosciutto e funghi – 32 lei

Pizza Capriciosa – 34 lei

Pizza Regina – 49 lei

Pizza Prosciutto crudo – 49 lei

Pizza Salmone – 37 lei

Pizza Frutti di mare – 49 lei

Pizza Vegetariană – 30 lei

Imediat după plecarea din show-ul ”Asia Express”, Patrizia Paglieri și fiul ei au investit banii câștigați în propria afacere. Au renovat interiorul restaurantului și au dat drumul la delivery:

„Abia am terminat de renovat bucătăria de restaurant și am dat drumul la delivery. Sunt foarte obosită. A durat 3 săptămâni, am avut cumpărată aparatura și am schimbat gresia, am dat 6.000 de euro. Mă ajută Francesco, am dat drumul la mâncare, lumea zicea că m-a așteptat multă vreme.

Fac meniu mixt, fac paste, meniu italienesc, de-ale mele, cu ierburi aromatice. Dar meniul este mult mai mic ca la restaurant, nu-l am decât pe fiul meu. El e cel mai bun ajutor, pentru că face cu suflet, pentru casă. Vă aștept la Arromi, nume care vine de la iarba aromatică pe care o folosesc în mâncare”, a declarat Patrizia pentru Click.ro.