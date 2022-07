De necrezut! Ce a primit la micul dejun o turistă cazată într-un hotel din Eforie Nord, cu 370 lei/noapte: „Parcă e farfurie de pomană!”

O turistă a rămas șocată după ce a văzut toate condițiile hotelului în care fusese cazată, în Eforie Nord. Șocul a venit după ce a avut o discuție aprinsă chiar cu patronul locației. Extrem de furioasă, femeie a povestit totul internauților.

O femeie care venise să își petreacă vacanța de vară alături de prietenii, soț, dar și de copil, a rămas pur și simplu bulversată, după ce a observat condițiile de la hotelul pe care îl rezervase cu 370 lei/noapte.

Răspunsul dat de patronul hotelului, după ce femeia a întrebat de ce nu are mâncare și copilul ei

Șocul a venit atunci când a coborât să ia micul dejun și a observat că cel mic nu are ce mânca. Patronul hotelului i-a spus că nu este inclus în preț și mâncarea copilului său de 3 ani.

”Bună dimineața! Nu suntem genul de oameni care lasă recenzii proaste dar acum nu se mai poate. Am fost cazați la Hotel Casa Ani din Eforie Nord, am vorbit cu doamna la telefon i-am spus că suntem 3 perechi + 1 copil de 3 ani. Totul bine și frumos, ne-a spus că acum în preț este inclus și micul dejun. Precizez că acum doi ani am mai fost la ei și nu aveau încă restaurant, îți găteai tu. Era perfect! Când mi-a zis că a crescut prețul dar este inclus micul dejun a fost perfect bucurând-ne că nu plecăm cu stomacul gol pe plajă. A fost totul perfect pana ne-am dus dimineața să mâncam. Un mic dejun (cel din poza) de nu aveai ce să mănânci. Același mic dejun a fost toate cele 4 zile (astăzi schimbase în loc de ou și crenvurști a pus cașcaval pane).

A doua zi m-au anunțat ca, copilul nu primește mic dejun deoarece nu am plătit pentru el. I-am spus domnului „patron” care era foarte arțăgos, s-o pus pe ceartă că nu mi se pare normal. Eu am plătit exact cât mi-a zis soția dansului pe cameră. Bineînțeles, a început să țipe la mine de față cu toată lumea „atât ai plătit, atât mănânci”.

Este ultima oară când mai calc la ei.

Am primit același mic dejun în fiecare dimineață, ajunsesem să îmi vină să vomit când vedeam aceeași mâncare.

Am fost în multe locuri cu soțul si copilul dar niciodată nu am plătit extra pentru el. Plăteam camera cât era și acolo aveam inclus.

Sunt eu prea sensibila și am așteptări prea mari? Era sezonul legumelor. Putea pune frumos roșii, castraveți, măsline etc.

De condiții nu mai vorbesc, afară vopsit gardul și înăuntru-i leopardul.

Apa la toaleta nu mergea, furnici în camera. Ce-i drept e frumoasa piscina dar sunt totuși atâția bani pe o noapte pentru niște condiții vai de mama lor”, a scris turista pe pagina personală de Facebook.

