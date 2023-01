De necrezut! Ce pensie are Maria Dragomiroiu, după 40 de ani pe scenă: ”M-a înjurat lumea!”

După 40 de ani pe scenă, se poate spune că Maria Drgomiroiu (67 de ani) are o pensie destul de mică. Ce sumă încasează lunar artista, dar și modul prin care își suplimentează veniturile.

Invitată în cadrul unui interviu, Maria Dragomiroiu a răspuns fără rețineri tuturor întrebărilor, printre care și la cea legată de veniturile ei. Artista a ieșit la pensie, însă, având în vedere suma mult prea mică, nu este de mirare că a fost nevoită să-și suplimenteze veniturile. Artista primește din partea statului 1.200 de lei, sumă insuficientă pentru a se putea întreține.

„Eu am ieşit la pensie şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, în urmă cu mai mult timp.

Maria Dragomiroiu: ”M-a înjurat lumea pe Facebook”

La scur timp după ce a dezvăluit pensia primită de la stat, Maria Dragomiroiu a luat parte la un conflict cu Elena Merișoreanu, conflict care avea să scoată la iveală că, de fapt, pensia artistei este cu mult mai mare de 1.200 de lei.

„De la discuțiile cu pensia, m-a și înjurat lumea pe Facebook. Îi rog frumos să nu mă mai înjure că am trecut și eu de două mii de lei. Și cu indemnizația am făcut vreo 2.700 de lei. Dar un artist nu trăiește din asta. Eu și acum plătesc impozite și poate mulți dintre dumneavoastră primiți pensie.”, a mai spus artista.

În urma acestor declarații, internauții nu au rămas indiferenți, motiv pentru care, pe rețelele de socializare, Maria Dragomiroiu a fost judecată și aspru criticată.

”Îi dau eu un sfert din pensie, iar ea să-mi dea un sfert din cântări, reclame și alte contracte. RUȘINE! / Dar de avere de ce nu spune? De ce nu spune și cât a încasat la negru? / Nici nu-i scoate de pe card la cât câștigă. Nu o mai plângeți că are pensie mică. / Și? Nu îți ajung? Cântăreții se vaită tot timpul, dar după moartea lor se bat rudele pe averile lor/ Sunt persoane care tot după 40 de ani de muncă au pensia și mai mică/” , sunt doar o parte din comentariile pe care Maria Dragomiroiu le-a primit.