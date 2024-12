De necrezut ce pensie primea regretatul Helmut Duckadam, după recalcularea din 1 septembrie

Vestea că Helmut Duckadam s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani a venit ca un fulger pentru toată lumea! Nu o să îți vină să crezi ce pensie primea fostul mare portar al echipei Steaua București, după recalcularea din 1 septembrie!

Vă reamintim faptul că regretatul sportiv a fost operat pe cord deschis în urmă cu câteva luni. Helmut Duckadam a murit luni dimineață, în jurul orei 02:00. Este important de precizat faptul că fostul mare portar al echipei Steaua București s-a simțit rău și a mers la Spitalul Universitar din București încă de sâmbătă.

După mai multe investigații, medicii au decis că era nevoie ca Helmut Duckadam să fie supus unei intervenții chirurgicale la aorta, iar din acest motiv au hotărât să îl transfere la Spitalul Militar.

Helmut Duckadam a primit o pensie destul de mică din partea statului lunar. „Eroul de la Sevilla” încasa de la Ministerul de Interne suma de 1.800 de lei. Cu toate acestea, nu putem să nu aducem în discuție faptul că fostul președinte al LPF a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu, iar la acel moment i-a cerut să facă schimbări cu privire la banii pe care îi primesc lunar foștii mari fotbaliști români.

„Nu toți reușesc. Poți să ai multă minte. Am văzut multimilionari care acum mor de foame. Nu și-au dat salarii mari. Și au ajuns la bătrânețe să nu aibă o pensie ca lumea. Au intrat în colaps cu societățile. Ia să fi luat un salariu de 20.000 de dolari la o firmă care mergea și să plătești la stat 7-8 mii de dolari. Cum am plătit eu zece ani 6500 de euro pe lună. La bătrânețe, pensia nu ți-o ia nimeni. Eu nu pensia specială o am mare. Am unde am contribuit eu. Și Dinu bănuiesc că are pensie bună. Duckadam? Băi, lui Duckadam să nu îi dai 10.000 de lei?”, a declarat Mitică Dragomir, potrivit Fanatik.ro.