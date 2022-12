De necrezut! Ce s-a ales de Bogdan Iancu, puștiul din filmul „Ho ho ho” de la Pro TV. Ce s-a întâmplat cu el, la 13 ani după ce a jucat alături de Ștefan Bănică Jr

Bogdan Iancu (23 de ani) este unul dintre cei mai tineri și mai de succes actori români. Cu o carieră solidă pe care și-a construit-o în lumea filmului, actorul a reușit să ajungă la sufletele celor de acasă prin rolurile importante din filmele și serialele care l-au consacrat.

Actorul a devenit cunoscut în urma participării sale în filmul românesc ,,Ho ho ho” lansat în anul 2009, intrând în pielea personajului Horațiu. În anul 2019, Bogdan Iancu a jucat rolul principal în filmul ,,Oh, Ramona”, unde a reușit să atragă admirația tinerilor care au așteptat cu nerăbdare apariția filmului.

Care este viața lui Bogdan Iancu, actorul care a devenit celebru de la o vârstă fragedă

După ce a jucat în filmele care l-au consacrat, actorul nu s-a oprit aici. Bogdan Iancu își continuă cariera în lumea filmului. El a jucat în super-serialul ,,The Witcher”. De asemenea, în filmul ,,The Perfect Escape”, tânărul a jucat alături de mari actori, el interpretându-l pe personajul Sebastian.

Povestea lui Bogdan Iancu, despre cum a ajuns să facă parte din lumea actoriei

Orice om care atinge succesul are o poveste în spate. Este și cazul lui Bogdan Iancu, tânărul care la doar 23 de ani are o carieră destul de consolidată în lumea filmului. Tânărul a povestit, în urmă cu multă vreme, cum a ajuns să devină actor. Iată povestea lui Bogdan Iancu.

,,E destul de simplu. Prin 2004, deci aveam în jur de 4 ani şi jumătate, părinţii mei au primit de la un prieten o invitaţie să particip la un casting pentru o reclamă la ciocolată. Ai mei aveau o idee vagă despre cum funcţionează o audiţie în general şi, văzând că sunt foarte energic, entuziasmat şi (uneori) enervant, s-au decis să mă ducă.

Ţin minte că aşteptam în sală cu alţi şase–şapte copii de vârsta mea, toţi cu mamele lor, şi, la un moment dat, m-au chemat înăuntru. Ei bine, eu la vârsta aceea nu prea aveam conceptul de emoţii sau stres, doar îmi doream foarte tare să fiu acolo şi, cel mai important, să mă joc. Şi asta ţin minte că am făcut.

Ce l-a ajutat cel mai mult pe Bogdan Iancu să ia proba

Mi-au spus foarte scurt ce am de făcut (să alerg până într-un punct, să mă uit undeva în stânga camerei şi să zic ceva în genul „Uau, ce-mi place ciocolata!”). Ştiu, ştiu… Ei bine, asta am şi făcut. Ce cred că m-a ajutat foarte mult a fost că am luat toate instrucţiunile astea ca pe o joacă (lucru pe care încerc să îl fac şi acum, la 19 ani, dar care iese mai greu.).

După audiţie am fost sunat de către directoarea de casting, să-mi spună că am luat proba. Vă imaginaţi câte ciupa-ciupsuri i-am cerut mamei mele după, ca să celebrez.”, povestea Bogdan Iancu în urmă cu mai mulți ani, potrivit informațiilor oferite de unica.ro.