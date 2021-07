Margherita de la Clejani a revenit în atenția oamenilor, după ce Fulgy, fratele ei, a făcut o serie de dezvăluiri șocante referitoare la un incident care ar fi avut loc în urmă cu câțiva ani, când aceasta avea 13 sau 14 ani. Fulgy declara în urmă cu câteva zile că aceasta ar fi fost violată de un bărbat cunoscut în showbiz, și anume Dan Bursuc.

Recent, Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut o serie de mărturisiri șocante pe internet, referitoare la sora lui, Marga. Potrivit declarațiilor acestuia, tânăra ar fi fost siluită de către un bărbat celebru din showbiz, și anume Daniel Paraschiv, cunoscut sub numele de Dan Bursuc. Fulgy susține că incidentul grav ar fi avut loc când ea avea 13 sau 14 ani. Însă, de pe altă parte, bărbatul care i-ar fi ”furat” fecioria, Peter Kai, susține că aceasta era domnișoară când s-ar fi iubit.

Potrivit declarațiilor lui din urmă cu câțiva ani, fostul ei iubit susține faptul că el este cel care i-a ”furat” fecioria, iar atunci Margherita din Clejani avea vârsta de 22 de ani. Totuși, pe de altă parte, fiica Clejanilor susține că nu ar fi avut o relație romantică cu el și că nici nu s-ar fi sărutat, deși pozele „vorbesc”… altceva! La momentul respectiv, Marga nu a făcut mai multe comentarii pe seama acestui subiect.

„În 2015 să fii virgină e greu. Marga nu a fost virgină nici când am cunoscut-o eu, să fim serioși, nu știu de ce vrea să se creadă asta. Minte, nu mai este virgină, dar e treaba ei dacă așa vrea să spună”, le-ar fi spus Peter Kai unor prieteni curiosi despre fecioria cantaretei în urmă cu câțiva ani.

Recent, Fulgy a făcut dezvăluiri șocante. Sora lui, Marga, ar fi fost siluită de un bărbat celebru

În cadrul unui live pe rețelele de socializare, Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un incident grav care ar fi avut loc în urmă cu mulți ani. Constantin Dan Manole susține faptul că sora lui, Margherita de la Clejani, ar fi fost siluită de artistul Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc. Fulgy, care se află în arest la domiciliu, mărturisește faptul că Marga ar fi fost violată când avea 13 sau 14 ani.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

