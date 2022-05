De necrezut! Prin ce a putut să treacă Ada, fiica lui Corneliu Palade

Ada Palade (33 de ani) a povestit experiența șocantă prin care a putut trece în urmă cu trei ani, când se afla în Londra. Fiica lui Corneliu Palade a dezvăluit totul fanilor săi de pe rețelele de socializare.

Acum trei ani, Ada Palade pleca din România pentru a se stabili în Anglia cu prietenii săi. Fiica actorului a mărturisit cât de dezamăgită a putut să fie de oameni la care a ținut și care au pus o chirie mai presus de legătura dintre ei.

„Am plecat din România în urmă cu aproape trei ani. Mi-am lăsat familia pentru visul meu, gândindu-mă că o să am prieteni adevărați și cei mai buni, o persoană drăguță care să fie lângă mine, să mă susțină. Mă gândeam că acești oameni credeau în mine, că mă iubeau, că-și doreau să fiu fericită, dar se pare că cel mai important lucru pentru ei a fost chiria", a sps Ada Palade pe Facebook.

Ada Palade a dezvăluit totul! Ce i-au făcut prietenii săi

Fiica lui Corneliu Palade a povestit pe rețelele de socializare cum prietenii săi au dat-o afară din locuință și s-a trezit cu bagajele în stradă.

„Îmi iubeam viața lângă tipii ăștia, crezând în ei, dar ei tot m-au dărâmat. Șase luni după ce m-am întors la Londra am fost dată afară pe străzi, am întrebat o persoană în care am crezut și am greșit din nou. Am fost dată afară pe străzi din nou pentru niciun alt motiv mai bun. Mi-am lăsat în spate familia și țara mea din cauza mentalității, sexismului misogin și adevărului că nu pot lucra într-un mediu unde prostia și prostituția sunt puse drept o imagine a muncii, iar eu nu sunt asta"