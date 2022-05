Răzvan Fodor, anunț neaşteptat înainte de plecarea soţiei sale la filmările pentru „America Express”: „Mai bine să mă evite o perioadă”

Răzvan și Irina Fodor formează un cuplu de mulţi ani, iar împreună au o minunăţie de fetiţă. Cei doi se susţin reciproc mai ales atunci când vine vorba de carieră, iar recent cunoscutul actor a făcut un anunţ neaşteptat înainte de plecarea soţiei sale la filmările pentru „America Express”. Iată ce le-a transmis fanilor.

Ca şi în ediția trecută a emisiunii de la Antena 1, Irina Fodor va fi cea care va prezenta, anul acesta, „America Express”. Chiar dacă Gina Pistol s-a aflat pe lista prezentatoarelor TV preferate pentru acest tip de show, aceasta ar fi fost nevoită să refuze oferta.

Astfel că ea trebuie să plece la filmări pentru următoarele două luni, timp în care nu va fi doar departe de casă, ci și de fiica și de soțul ei. Deşi căsnicia celor doi nu a fost ocolită de discuţii, la fel ca în toate relaţiile, aceştia au demonstrat că împreună pot învinge orice obstacol.

Înainte de plecarea partenerei sale, Răzvan Fodor a postat un mesaj emoționant în mediul online.

„În câteva ore îmi pleacă din nou franțuzoaica două luni de acasă, la capătul pământului, și mă gândeam că cine zice vorbe din astea de duh, că e bine să ți se facă dor din când în când, că revederea e mai dulce, mai bine să mă evite o perioadă”, a scris Răzvan Fodor pe rețelele de socializare.

Irina Fodor, detalii despre căsnicia cu soţul său

Într-un moment de sinceritate, Irina Fodor a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre momentele intime din căsnicia cu Răzvan Fodor. Deși nu-i place să le spună compromisuri, se pare că prezentatoarea de la Antena 1 și-a călcat pe ”principii” și de dragul soțului a acceptat să doarmă ”ca în gară” pe canapeaua din living:

”Nu-l văd asta neapărat ca pe un compromis. El adoarme aproape în fiecare seară pe canapeaua din living. Și mă rog de foarte mult timp de el să nu mai stea acolo, să mergem în dormitor și să dormim acolo. Nu puteam și noi să dormim în dormitorul nostru mare și frumos, unde și acolo avem televizor. Mă chinui cu treaba asta de multă vreme.

Așa că am făcut acest compromis, cum îi zici, și rămân și eu lângă el. Și, până la urmă, am ajuns să dormim ca în gară, amândoi pe canapea. Decât să dorm singură în dormitor am preferat să dormim amândoi pe canapea. Dar nu mă las, în fiecare seară mă culc bombănind lângă el”, a spus Irina Fodor pentru Clik.ro

