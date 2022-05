Irina Fodor, momente de panică după ce soţul său a făcut o criză de astm! „Se sufoca. Abia mai respira”

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Deşi în relaţia lor au mai existat discuţii, cei doi au reuşit întotdeauna să treacă peste probleme. De asemenea, aceştia se susţin şi se ajută reciproc ori de câte ori este nevoie. Recent, soţia actorului a dat detalii despre un moment dificil prin care a trecut după ce partenerul său a făcut o criză de astm.

Nu mai este niciun secret faptul că Razvan Fodor se confruntă cu o problemă destul de gravă. În urmă cu mai mulţi ani, acesta a fost diagnosticat cu astm, iar din nefericire, din când în când, se confruntă cu crize specifice acestei boli. În aceste situaţii trebuie să se acţioneze repede pentru a fi împiedicată o tragedie.

Irina Fodor a povestit recent o întâmplare cu una dintre crizele de astm ale partenerului ei de viață, care s-ar fi putut termina tragic. Totul s-a întâmplat în urmă cu ceva timp, într-o vacanță pe care cei doi au petrecut-o cu mai mulţi prieteni în deșertul indian.

Gaşca a decis să doarmă într-un cort în mijlocul desertului. În acea noapte Răzvan a avut o criză de astm. Nu mai putea să respire, Irina Fodor a fost nevoită să găsească inhalatorul într-o beznă totală.

„Eram în India și am hotărât, împreună cu restul găștii, să mergem vreo două zile în deșertul Rajasthan, și să dormim peste noapte în mijlocul pustietății… Târziu în noapte, am hotărât să mergem la culcare. Noi am fost o trupă de 8 oameni și dormeam ca sardinele, toți într-un cort.

Când să ațipesc, aud un zgomot ciudat, ca un șuierat. Răzvan mă prinde de mână și îmi spune, în timp ce de abia mai respira: “Inhalatorul”. Se sufoca. Afară-beznă, în cort-beznă, iar locația bagajelor noastre- deloc precisă. Știam că am doar câteva minute ca să găsesc medicamentul și m-a luat tremuratul: am pornit, de-a bușilea și am trecut, prin întuneric, peste capetele, mâinile și picioarele prietenilor noștri în timp ce pipăiam disperată colțurile cortului ca să găsesc borseta mea, în care știam că ascunsesem un inhalator pentru cazuri urgente…

Știam că el nu se poate mișca și că trebuie să stea cât mai calm ca să poată respira în continuare, iar timpul se scurgea repede. Descopăr borseta, inhalatorul, trec inapoi, prin beznă peste prietenii noștri, ajung la Răzvan: ‘3, 2, 1, inspiră!’… Din fericire, inhalatorul a fost de ajuns, de data asta. Am mai așteptat puțin, până l-am auzit pe Răzvan că respiră corect și am adormit liniștiți”, a povestit Irina Fodor pe blogul personal.

