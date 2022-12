De râsul curcilor! Unde a mers să alimenteze un român, deranjat de scandalul cu Austria: „Era pustiu la OMV, am mers la…”

În contextul actual, în care toată lumea vorbește despre respingerea cererii României de a intra în Spațiul Schengen, Andrei Ciobanu, un comediant de profesie, a făcut publică o postare pe aceeași temă. Iată ce a făcut un român care nu a vrut să alimenteze la OMV.

Cu siguranță mulți dintre voi sunteți la curent cu problema intrării României în Spațiul Schengen și cu faptul că Austria s-a opus vehement acestei decizii. Ei bine, românii sunt foarte inventivi și dornici de „răzbunare”, motiv pentru care mulți au luat decizia de a renunța la companiile austriece de la noi din țară. Dar ce se întâmplă oare când unii apelează la aceleași companii care poartă alt nume?

Unde a alimentat românul care a refuzat să intre la OMV

Comediantul a stârnit o mulțime de reacții uimitoare în mediul online, după ce a postat o parte dintr-o conversație cu un prieten. Se pare că Andrei Ciobanu a fost contactat de un amic care a vrut să îi explice de ce revolta românilor, cu privire la refuzul de a mai alimenta de la OMV, este utilă. Bărbatul în cauză era extrem de bucuros de faptul că nimeni nu a mai mers la benzinăria respectivă, ci a optat pentru alta, însă, a omis un detaliu esențial.

Andrei a rămas mut de uimire în momentul în care a aflat unde a ales prietenul său să alimenteze. Se pare că acesta a petrecut 15 minute la coadă la Petrom, o benzinărie care aparține tot de compania OMV. Din păcate, mulți nu știu acest detaliu, ceea ce îi face să sară din lac în puț.

„Tocmai ce m-a sunat un prieten, mega entuziasmat:

– Frate, te pup. Băi, fii atent… Degeaba încearcă ăștia să ne păcălească și să nu spună că nu funcționează boicotul asta de care vorbește lumea.

– Hai, noroc! Dar ce s-a întâmplat? l-am întrebat curios.

– Tocmai ce am mers să alimentez și am trecut pe lângă un OMV… era pustiu, frate. Nici urmă de vreo mașină, nimic. Așa că nu am intrat nici eu.

– Super, i-am răspuns. Păi și de ce ești așa bucuros?

– Fiindcă văd că suntem uniți, frate și simt că am pus și eu umărul, știi ce zic? Tre’ să le arătăm austriecilor ăstora că nu suntem chiar ultimii fraieri. Și vrei să-ți zic ceva? Am preferat să stau la coadă 15 minute la Petrom, frate, decât să mai alimentez de la OMV.

Nu știu despre voi, dar omul era atât de fericit, încât nu am avut inima să-i spun chestia pe care o gândiți cu toții acum.

– Bravo, frate, i-am zis. Schimbarea vine de la noi”, a scris Andrei Ciobanu pe contul său de Facebook.

