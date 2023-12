De unde provine, de fapt, piesa „Așa-i românul”. Preotul care a descoperit cântecul face lumină, după afirmația controversată a lui Grigore Leșe

Melodia „Așa-i românul” a stârnit un val de controverse atât la noi în țară, cât și-n Budapesta. Totul după ce Grigore Leșe a ieșit în spațiul public și a susținut că piesa mult iubită de români ar avea, de fapt, origini maghiare. Sigur că, această afirmație i-a pus pe jar pe românii de pretudindeni și i-a provocat, stârnind astfel o avalanșă de mesaje pe rețelele de socializare. După câteva zile de întrebări fără răspuns legate de acest subiect, preotul care a descoperit cântecul, acum 70 de ani, face lumină în acest caz.

Preotul Doru Gheaja (81 de ani), din Alba Iulia, este cel care a descoperit cântecul „Așa-i românul”, în urmă cu 70 de ani. Părintele a „cules” melodia din zona Sibiului, de pe Valea Hârtibaciului.

„Am învățat-o în ’54. În ’54 am dat admitere la Seminarul Teologic din Cluj. Pe timpul acela se făceau doar șapte clase. După șapte clase am dat admitere la seminarul din Cluj și aveam un coleg mai mare decât mine cu doi ani, care era din Chirpăr de loc, de lângă Agnita, de pe Valea Hârtibaciului și pe el îl auzeam fredonând melodii, mai multe, probabil de la bătrânii satului le-a auzit el și le-a învățat. Era un cântăreț bun și mi-a rămas în memorie, imprimată, melodia «Așa-i românul», dar așa cum o cântau atunci, cum am învățat-o eu, originală”, a declarat Doru Gheaja.