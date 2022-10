De vis! Ce veste a primit Simona Halep, luni dimineață | GALERIE FOTO

Simona Halep rămâne pe locul 9 în clasamentul WTA, în condițiile în care nu a mai jucat în ultimele săptămâni. Vestea este unde de senzație pentru sportiva noastră, în condițiile în care s-a confruntat cu multe probleme în această toamnă, divorțul de Toni Iuruc fiind o adevărată lovitură pentru ea.

Cu 2.960 de puncte acumulate, Simona Halep rămâne, astfel, între cele mai bune zece jucătoare de pe mapamond. Chiar și în aceste condiții, ex-liderul WTA nu va participa la Turneul Campioanelor, alegând să se odihnească în urma unei operații complicate la nas, suferită în septembrie. Sportiva noastră ratează un bonus uriaș, simpla prezență fiind plătită cu 110.000 de dolari.

Faptul că s-a menținut pe locul 9 reprezintă, însă, o veste excelentă pentru Simona Halep, care nu a avut deloc un an liniștit, fiind măcinată de probleme medicale, dar și de o lovitură cruntă în plan sentimental, după divorțul de Toni Iuruc.

Primele poziţii ale clasamentului WTA la arată astfel: 1. Iga Swiatek – 10835 de puncte, Ons Jabeur – 4.555, 3. Anett Kontaveit – 3.796, 4. Arina Sabalenka – 3.515, 5. Jessica Pegula – 3.346.

Simona Halep, an cu probleme. „Am decis să ascult sfaturile doctorilor”

Altfel, Simona Halep nu a avut parte de un an liniștit. S-a confruntat cu probleme medicale și a divorțat de Toni Iuruc, după nici un an de mariaj. În plus, a acuzat probleme la nas, motiv pentru care a trecut printr-o intervenție chirurgicală.

„Am avut probleme cu respirația în ultimii ani, care s-au agravat în timp. Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să fac operația necesară. Nu o puteam face mai devreme pentru că nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare. Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!„, a scris Simona Halep, pe Facebook.