Debut cu dreptul pentru Sepsi OSK în noul sezon: „Felicitări pentru băieți!”

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a debutat cu dreptul în noul sezon competițional al Ligii 1. Covăsnenii au câștigat cu 2-0 (0-0) duelul de pe teren propriu cu Academica Clinceni, grație reușitelor semnate de slovenul Rajko Rep (min. 56) și Bogdan Mitrea (min. 84).

„Ca de fiecare dată, felicitări pentru băieți, pentru că, în ciuda unei călduri sufocante, au reușit să impună ritmul, am reușit să dominăm ambele reprize, deci e o victorie meritată. Adversarul s-a închis foarte bine, a închis spațiile, apoi acea lovitură liberă a deblocat jocul, am căpătat mai multă încredere, iar după gol, am dominat, am creat, am încercat să producem fotbal. E abia prima etapă, mai sunt 29 de etape, să fim realiști. Dacă pierzi 3 jocuri, nu ai pierdut nimic, nici dacă ai câștigat 3 jocuri, nu ai câștigat nimic. Ne așteaptă un parcurs foarte greu, mergem în Europa, vom face deplasări, nu suntem nici dublați pe posturi în momentul de față. E nevoie de inspirație, de capacitate de a regenera jucătorii din 3 în 3 zile, pentru că jucăm pe o căldură sufocantă, iar partida e de două ori mai grea față de condițiile normale”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul principal al formației Gaz Metan Mediaș.

Program etapa 1 Liga 1 sezon 2021-2022

FC Botoșani – FCSB 0-0

Sepsi OSK – Academica Clinceni 2-0

CFR Cluj – FC U Craiova 1948 3-2

Sâmbătă, 17 iulie

ora 18:30 Gaz Metan Mediaș – CS Mioveni

ora 21:30 Universitatea Craiova – FC Argeș

Duminică, 18 iulie

ora 18:30 UTA – Viitorul

ora 21:30 Rapid – Chindia

Luni, 19 iulie

ora 20:30 Dinamo – FC Voluntari