Debut în forță pentru România U19 la „Turul de Elită!”

Selecționata Under 19 a României (foto- sursa FRF.ro), pregătită de Adrian Văsîi, a debutat cu dreptul la „Turul de Elită” care are loc în această perioadă în Croația, turneu decisiv pentru calificarea la Campionatului European Under 19 care va avea loc în vara acestui an în Slovacia.

„Tricolorii” au spulberat reprezentativa similară a Georgiei, scor 5-1 și abordează de pe primul loc adevărata finală a grupei cu gazdele acestui turneu. În duelul contra georgienilor, pentru „galbeni” au marcat A. Chirițoiu (min. 11), G. Dănuleasă (min. 32), A. Pantea (min. 45-pen.), R. Ilie (min.46) , E. Radaslavescu (min.60), golul de onoare al oaspeților purtând semnătura lui G. Abuashvili (min.39). Partida a contat pentru prima etapă a grupei 4 din cadrul „Turului de Elită”, din care mai fac parte Croația și Islanda. În celălalt meci al grupei, gazdele acestui turneu s-au chinuit cu nordicii, scor 2-1.

Prima clasată în această grupă va obține biletele pentru turneul final al Campionatului European Under 19 din Slovacia, programat a se disputa în perioada 18 iunie – 1 iulie 2022.

La EURO U19, pe lângă țara gazdă se vor califica cele șapte câștigătoare ale grupelor „Turului de Elită” programate a se disputa în această perioadă. Așadar, pentru a fi prezentă la turneul final din Slovacia, selecționata pregătită de Adrian Văsîi nu are decât o singură variantă, de a câștiga grupa din Croația!

România U19 s-a calificat la „Turul de Elită” după un parcurs bun în grupa din care au mai făcut parte Letonia, San Marino și Turcia, țară care a găzduit turneul preliminar.

Program grupă România U19

Etapa 1

Croația – Islanda 2-1

România – Georgia 5-1

Etapa II

Sâmbătă, 26 martie

ora 13:00, Croația – România, Branko Čavlović-Čavlek (Karlovac)

ora 16:30 Georgia – Islanda, Gradski stadium Velika Gorica (Velika Gorica)

Etapa III

Marți, 29 martie

ora 13:00 Georgia – Croația, Branko Čavlović-Čavlek (Karlovac)

ora 13:00, Islanda – România, Gradski stadium Velika Gorica (Velika Gorica)