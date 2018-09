Decizie de ultimă oră a Ralucăi de la ”Angels”: ”Nu a fost vorba de călugărit, așa cum s-a spus…”

Raluca de la ”Angels” revine pe scenă! Raluca Ciocârlan (32 de ani), fostă componentă a trupei „Angels”, pregăteşte surpriza pentru toţi fanii ei.

După ce s-a dedicat familiei în tot acest timp de când a părăsit lumea muzicii, Raluca Ciocârlan abia aşteaptă să urce pe scenă.

„Întâlnirea cu Ionuţ a fost cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat. Nu, nu a fost vorba despre călugărit aşa cum s-a zvonit. Cinci copii. A fost minunat, a fost exact ceea ce simţea sufleţelul meu la momentul respectiv. Soţul meu mă sprijină. Chiar dacă e procuror uneori e mai artist. El e puterea mea, motorul. (…) Eu când am renunţat la muzică am simţit că am să mă reîntorc”, a povestit Raluca Ciocârlan.