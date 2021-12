Decizia luată de Alina și Ilan Laufer, după ce familia s-a mărit în urmă cu nouă luni: ”Pot să zic că am ajuns oarecum la capătul puterilor”

În urmă cu nouă luni, familia Alinei și a lui Ilan Laufer s-a mărit. Cei doi i-au primit cu brațele deschise pe gemeni! Recent, cuplul a luat o decizie importantă care ține de familie.

Viața de familie a Alinei și a lui Ilan Laufer s-a schimbat tare mult, de când gemenii Davina și Nathaniel au venit pe lume, în urmă cu nouă luni. În privința gemenilor, cuplul a luat o decizie radicală. În cadrul unei emisiuni de televiziune de la Kanal D, Ilan Laufer a declarat faptul că bona care ajuta la creșterea copiilor a fost concediată în urmă cu o lună și jumătate. Mai mult decât atât, atât Ilan, cât și Alina Laufer au recunoscut că sunt momente când se simt extenuați.

„Noi dormim în camera noastră. Copiii dorm ziua în camera noastră, iar seara în camera lor. Eu mă trezesc și o trimit pe Alina la copii. Nu aude când fac gălăgie. (…) Locul meu este la masă în bucătărie. Viața noastră s-a schimbat cu totul. Nu credeam că va ajunge perioada asta, în care să îmi doresc să se facă luni dimineața să merg la birou. (…) Am avut o bonă, dar am dat-o afară acum o lună și jumătate”, a declarat Ilan Laufer la ”Teo Show”.

Alina Laufer l-a completat pe soțul ei: „Pot să zic că am ajuns oarecum la capătul puterilor. Ai mei urlă, dacă nu urlă amândoi odată urlă pe rând. Ne mai uităm și noi la alți părinți cu bebeluși care dorm, stau liniștiți. (…) Mai vine mama pe la noi și ne ajută. E foarte greu. Mie îmi lipsesc foarte mult călătoriile. Suntem în priză permanent”.

Alina Laufer: ”Nu vom face botez”

La jumătatea lunii februarie a acestui an, Alina Laufer a născut gemenii prematur. Mămica și bebelușii au fost externați de la Maternitatea Giulești după 38 de zile petrecute acolo, sub îngrijirea atentă a cadrelor medicale. Vedeta și soțul său, Ilan Laufer, și-au dorit enorm să devină părinți și au apelat de mai multe ori la fertilizarea in vitro.

După câteva luni, însă, toată lumea se întreba când își vor boteza părinții copiii. Se pare că acest obicei nu există la evrei și nu va exista ceremonia de creștinare: ”Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia, însă Nathaniel a fost prea mic. Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii și familia cand scăpăm de pandemie”, a declarat Alina la Exclusiv VIP.

