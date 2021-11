Decizia luată de Alina Laufer, la nouă luni după ce a născut gemenii: ”Zici că am întinerit 10 ani!”

Alina, soția lui Ilan Laufer, a luat o decizie radicală pentru familia ei, la nouă luni după ce a născut gemenii. În cadrul unui interviu, Alina Laufer a mărturisit cât de fericită este, după ce a făcut o alegere foarte importantă!

Alina Laufer este fericită și împlinită alături de copiii săi și de soțul ei, Ilan Laufer. Recent, în cadrul unui interviu, aceasta a făcut o serie de dezvăluiri legate de viața privată. În vârstă de 39 de ani, Alina a avut de luat o decizie foarte importantă pentru familia ei, și anume mutarea în casă nouă!

Alina Laufer și familia ei au decis să renunțe la a mai locui în vila din Corbeanca și s-au mutat într-un apartament din Băneasa, la fel de spațios. Unul dintre motivele pentru care s-a mutat a fost chiar dorința de a avea mai multe spații unde să se poată plimba alături de gemeni.

“Am scăpat de scările din Corbeanca, nimeni nu mă înțelegea! Zici că mi-am luat viața înapoi, zici că am întinerit 10 ani! Nu am mai stat de ceva timp în București. În 2016 m-am mutat din Corbeanca, în Băneasa, apoi am plecat în America. Acum, după 5 ani m-am mutat la loc în Băneasa și îmi place maxim! Stăm și ne uităm la trafic, văd podul din balcon, mi se pare atât de mișto. Am adus și câinele aici. Copiilor le place, se acomodează. De aici facem 10 minute până în Herăstrău. De aceea ne-am și mutat, să fim aproape de un parc, școala Karinei e mai aproape, biroul lui Ilan, la fel. Dintr-o dată și gemenii parcă sunt mai cuminți, au făcut 9 luni, au început să stea în fund. Aseară i-am ținut prima dată pe canapea, sprijiniți, în funduleț, și nu au mai urlat. Singura problemă e că aici nu îmi încape căruciorul în lift, dar o să găsesc soluții în acest sens”, a spus Alina Laufer pentru click.ro.

Alina Laufer: ”Nu vom face botez”

La jumătatea lunii februarie a acestui an, Alina Laufer a născut gemenii prematur. Mămica și bebelușii au fost externați de la Maternitatea Giulești după 38 de zile petrecute acolo, sub îngrijirea atentă a cadrelor medicale. Vedeta și soțul său, Ilan Laufer, și-au dorit enorm să devină părinți și au apelat de mai multe ori la fertilizarea in vitro.

După câteva luni, însă, toată lumea se întreba când își vor boteza părinții copiii. Se pare că acest obicei nu există la evrei și nu va exista ceremonia de creștinare: ”Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia, însă Nathaniel a fost prea mic. Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii și familia cand scăpăm de pandemie”, a declarat Alina la Exclusiv VIP.

Sursă foto: arhivă Cancan