Clipe dificile pentru Alina Laufer! Vedeta a ajuns de urgență la spital cu Davina: ”Cred că a luat o bacterie...”

Clipe dificile pentru Alina Laufer. Frumoasa blondină a întâmpinat probleme cu unul dintre gemenii săi. Ce a pățit micuța Davină, în vârstă de numai 8 luni. Au ajuns de urgență la spital.

Alina Laufer a trecut prin clipe de groază după ce a ajuns la spital cu micuța Davina, unul din gemenii născuți prematur. Copila s-a simțit foarte rau, iar în urma unui set de analize, medicii au descopeit că cea mică a contactat o bacterie destul de periculoasă.

A fi părinte nu este deloc usor, însă nimic în lume nu se compară cu grija pe care o poartă o mama propriului copil. Alina Laufer a simțit pe propria piele cum pământul îi fuge de sub picioare atunci când a fost nevoită să ajungă la spital cu propriul copil. Davina, unul dintre gemenii săi în vârstă de 8 luni, a fost dusă de urgență la spital. Fiica afaceristului Ilan Laufer avea dureri și stări de rău, iar Alina Laufer a pus plânsul fetiței pe seama dinților.

Cum starea de sănătate a micuței nu se ameliora, Alina Laufer a mers de urgență la spital:

”Am fost la părinţii mei la curte şi cred că a luat o bacterie de la animalele de acolo. Nu ştiu foarte sigur de unde a luat-o.

Am acţionat la timp, a fost o noapte de coşmar. Iniţial, am crezut că-i dau dinţişorii, are deja doi jos, dimineaţa mi-a zis doamna doctor că nu poate să-i fie aşa de rău. A plâns o oră încontinuu. Nu adormea. Nu am dormit nici noi toată noaptea. Marţi dimineaţă a dus-o la doctor şi i-a făcut analize.

A avut trei-patru scaune într-o seară. Schimb 10 scutece pe zi mai nou, febră nu a avut. Nici acum nu vrea să mănânce. Am început diversificarea acum trei săptămâni. I-am dat antibiotic şi şi-a mai revenit’ a declarat Alina Laufer la Kanal D.

Micuța Davina a ajuns pe mâna medicilor, iar acum urmează un tratament de recuperare la care corpul ei a răspuns cu brio. În aceste condiții, Alina Laufer a simțit nevoia să facă o mică escapadă alături de soț și cei mici, pentru a da uitării clipele tensionate prin care au trecut:

”Cu toate că Davina a fost foarte bolnăvioară săptămâna aceasta şi am ajuns cu ea la spital, ne-am făcut curaj să fugim din Bucureşti şi am venit în formaţie completă la o locaţie superbă în comuna Pietroşiţa, aflată la poalele munţilor Bucegi’, a mai povestit vedeta.

