Alina Laufer a tras o sperietură zdravănă atunci când i-a născut prematur pe Davina și Nathaniel. Gemenii au petrecut o perioadă îndelungată în spital, alături de mama lor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Alina Laufer a vorbit despre evoluția micuților cărora se pregătește să le organizeze petrecerea de rupere a turtei.

Alina și Ilan Laufer sunt mai fericiți ca niciodată de când au devenit părinții gemenilor Davina și Nathaniel. Cei doi au trecut peste amintirile neplăcute și acum se concentrează asupra creșterii celor trei copii. Karina, fetița pe care Alina Laufer o are din mariajul cu Jorge, este ajutorul de nădejde al mamei ei.

O viață „încărcată”

Nici Ilan Laufer nu se lasă mai prejos, iar soția lui ne-a mărturisit că fostul politician este foarte implicat în creșterea și îngrijirea micuților.

„Viața cu toții copiii mei este foarte încărcată (râde). Karina mă ajută cu cei mici, dar și ea are nevoie de atenție. Când vine de la școală mă împart între ăștia mici, Karina, Ilan, care vrea și el să stea cu mine. Și Ilan mă ajută când îi permite timpul. Seara le facem băiță împreună, în weekend stăm cu ei. O am și pe mama care stă la noi cam jumătate de săptămână, atunci îmi planific ieșirile. Am plecat și singură, cu cei mici, dar e puțin mai complicat”, a declarat Alina Laufer, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Petrecere mare în familia Laufer! Ce se întâmplă cu ruperea turtei și tăierea moțului? „E o tradiție pe care o putem păstra și noi”

Asemenea oricărei mame, Alina Laufer și-a dorit mereu ca micuții ei să fie bine. Acum, că au depășit orice pericol, fostul model povestește că au același parcurs ca al copiilor născuți la termen. Mănâncă normal, iau în greutate și au o evoluție bună. Tocmai din acest motiv, Alina și Ilan Laufer sunt pregătiți să le organizeze o petrecere pe cinste la un an, pentru a celebra ruperea turtei și tăierea moțului.

„Davina și Nathaniel sunt sănătoși, au recuperat în greutate. Mănâncă diversificat de o săptămână și mănâncă bine. Încă nu m-am gândit la petrecere și nici nu o să mă gândesc până nu trece pericolul COVID-ului. Urmează și ziua Karinei, ar trebui să organizăm ceva drăguț, dar o serbăm în cadru restrâns, cu două prietene.

Nu le-am făcut botezul pentru că la noi (n. red.- la evrei) nu se face. Mă întreba și Karina dacă le tăiem moțul sau le rupem turta, încă nu am hotărât detalii. Sigur vom organiza ceva. E o tradiție românească pe care o putem păstra și noi”, a mai dezvăluit Alina Laufer.

Alina Laufer: „Nathaniel a urlat încontinuu patru luni”

Nașterea gemenilor Davina și Nathaniel a fost un mare motiv de bucurie atât pentru Alina, cât și pentru Ilan Laufer. Micuțul lor a avut mai multe probleme de sănătate, din cauza cărora le-a dat de furcă părinților.

„Karina a fost un copil cuminte, nu am avut absolut nicio problemă. Am avut noroc, și Davina este exact la fel, foarte cuminte. Despre Nathaniel nu pot spune că e problematic, el a suferit mai mult în spital. A fost intubat mult timp și a avut o problemă cu refluxul, a urlat încontinuu patru luni. A început să zâmbească foarte târziu față de sora lui. Pe el l-am alintat mai mult, a fost provocarea noastră. În spital i-am promis că dacă se face bine și vine acasă o să îl răsfăț oricât de mult.

Nu mi-a fost greu cu gemenii nici măcar în momentele în care el urla și avea probleme. Copiii aceștia sunt binecuvântarea vieții noastre. Karina și Davina sunt cele mai cuminți, Nathaniel e mai problematic”, a continuat prezentatoarea de la Kanal D.

Alina a intrat la dietă: „Acum mănânc numai supă, chiar și dimineața”

Chiar dacă petrece foarte mult timp cu Davina, Nathaniel și Karina, Alina Laufer reușește să își găsească timp și pentru ea. Astfel, fostul model a intrat la cură de slăbire și mărturisește că își dorește să scape de cinci kilograme. În acest sens, urmează o dietă drastică și mănâncă doar supă!

„Sunt la dietă, mă lupt cu câteva kilograme în plus. Din luna iunie am reușit să dau jos doar 5 kilograme, mai am încă 5. Mă antrenez zilnic, de luni până vineri, câte o oră, dimineața. Când gemenii nu dorm, îi iau cu mine în sală pentru că nu mă duc undeva, am noroc să avem o mică sală acasă. Am ținut un regim fără carbohidrați. Acum mănânc numai supă, în proporție de 90%, chiar și dimineața”, a dezvăluit Alina Laufer, în încheiere.