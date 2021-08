Alina Laufer, petrecere de zile mari pentru gemenii săi! Blondina a organizat totul până la cel mai mic detaliu

Alina Laufer şi partenerul său au dat o petrecere de zile mari pentru gemenii lor născuți prematur! Micuții Davina şi Nathaniel au împlinit șase luni, iar evenimentul trebuia sărbătorit aşa cum se cuvine!

Alina și Ilan Laufer sunt fericiţi şi împliniţi de când au devenit părinţi! Este cunoscut faptul că la naştere blondina s-a confruntat cu mai multe probleme, însă acest lucru nu o împiedică să îşi dorească şi alţi copilaşi.

Alina Laufer, petrecere de zile mari pentru gemenii săi!

Frumoasa blondină a organizat o super petrecere de care s-a ocupat până la cele mai mici detalii. Invitaţii s-au distrat pe cinste, iar printre aceştia s-a numărat şi una dintre mămicile cu care Alina s-a împrietenit în perioada pe care a petrecut-o în spital.

„Weekendul trecut am decis să facem la noi în curte o reuniune între prieteni. Ca să respectăm regulile am decis că cel mai bine este să facem asta în aer liber. Întrucât eu sunt în contact cu un grup de mămici de la Maternitatea Giuleşti cu care am petrecut tot acel timp cât am stat internată, am stat în acelaşi salon. Am invitat una dintre mămici, care a fost chiar colega mea de lângă pat, şi a venit împreună cu băieţelul ei, ca să putem face o mică reuniune între aceşti prematuri supravieţuitori care ne luminează zilele. Eu şi Ilan ne-am organizat destul de bine.

El a făcut specialitatea casei şi anume nişte cheeseburgeri minunaţi. Eu m-am ocupat mai mult de invitaţi. Am avut noroc că mama mea a venit la noi în vizită şi a putut să ne facă cel mai bun desert din lume, specialitatea casei noastre, un brownie delicios, o negresă minunată pe care o mâncam inclusiv cu fetele în spital. Mama îmi trimitea tot timpul negresă şi toată lumea se aduna la mine în salon că se ştia deja”, a declarat Alina Laufer pentru Click!

Alina Laufer, marcată de problemele de sănătate ale gemenilor

Nașterea prematură a gemenilor și experiențele delicate pe care le-a trăit în maternitate au lăsat “cicatrici” în sufletul soției de politician. Cu toate acestea, a spus ea, a încercat să păstreze tot ce a fost mai bun din capitolul venirii pe lume a celor doi bebeluși.

“Am fost să stau de vorba cu medicul și a trebuit să fiu foarte puternică. Chiar și medicul a spus că discuția asta grea, legată de starea de sănătate a copiilor, nu trebuie să fie purtată doar cu un părinte. Dar asta a fost situația. La un moment dat, Nathaniel s-a simțit mai bine după operație, l-au detubat și seara a venit medicul de gardă să îmi spună că a avut o nouă criză, a făcut hemoragie la plămâni și că trebuie intubat din nou. A fost groaznic”, a rememorat Alina Laufer în cadrul emisiunii “Exclusiv VIP”.

Sursă foto: Instagram