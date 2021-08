Larisa Udilă a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Prima imagine cu bebelușul: „Nu vreți să știți prin ce am trecut”

Larisa Udilă, fosta concurentă de la Bravo ai stil, a adus pe lume, miercuri, 11 august, după un travaliu care a durat ore întregi, un băiețel perfect sănătos.

Anunțul important a fost făcut chiar de Larisa, pe rețelele de socializare, de pe patul de spital. Deși avea în plan să nască natural, Larisa a fost nevoită să facă cezariană.

Încă de la primele ore ale dimineții, medicii au decis să o interneze. În cele din urmă, multe ore mai târziu, Larisa și-a anunțat fanii că bebelușul mult așteptat a venit pe lume.

Vizibil obosită, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” spune că imediat cum se va simți mai bine va povesti în detaliu întreaga experiență din sala de nașteri. Totodată, ea a încântat pe toată lumea și a postat pe Instagram prima imagine cu fiu ei.

„A venit Milan. Din păcate, nu am reușit natural. Nu vreți să știți prin ce am trecut. Vă povestesc totul când mă liniștesc”, a scris Larisa Udilă la InstaStory.

În luna aprilie, atunci când era în trimestrul al doilea de sarcină, Larisa Kanal D avea să afle că este este infectată cu noul coronavirus. Cu ochii în lacrimi, șatena a povestit că a fost infectată cu virusul COVID-19 și că va reveni cu vești mai bune către fanii ei, atunci când va fi posibil.

„Trec printr-o perioadă foarte grea și nu îmi doresc să vă întristez. Revin la voi când am vești bune. Vă mulțumesc pentru gândurile bune! Cei care mă iubesc au simțit că ceva nu este ok!” a scris Larisa Udilă, pe Instagramul său.

La începutul sarcinii, Larisa Udilă a aflat, din partea medicilor, faptul că bebelușul pe care îl va aduce pe lume va avea sindromul Down. Cu inima sfâșiată de durere, vedeta a așteptat să facă alte investigații, iar în cele din urmă totul s-a terminat cu bine.

„În momentul în care am aflat că este posibil ca cel mic să vină pe lume cu sindromul Down, am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. Nu îmi venea să cred ce auzeam din gura medicului. Încercam să găsesc o explicație.