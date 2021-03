Cele două prietene, rămase însărcinate în același timp. Larisa Udilă și Claudia Neghină se pregătesc să devină mămici

Larisa Udilă și Claudia Neghină trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade pe care o poate avea o femeie, sarcina. Cele două prietene se bucură de faptul că au rămas însărcinate în același timp și că vor putea fi alături una de cealaltă. Larisa Udilă va aduce pe lume un băiețel, iar Claudia Neghină o fetiță.

Nici prin cap nu le trecea în urmă cu un an, atunci când au făcut un material împreună pentru Teo Show, că anul acesta vor fi amândouă însărcinate. Claudia Neghină și Larisa Udilă vor aduce pe lume o fetiță, respectiv un băiețel iar acest lucru le umple viața de fericire. Celebrul fotomodel a distribuit o amintire de pe Instagram în care apărea alături de buna ei prietenă, Larisa, în urmă cu un an. Emoționată, Claudia a scris în dreptul fotografiei: „Acum un an când nici una dintre noi nu era însărcinată. Acum suntem amândouă”

Larisa Udilă va avea un băiețel

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil!, a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil. Marea veste a fost dată prin intermediul unul videoclip postat pe Instagram. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, Alexandru Ogică, și se declară o femeie împlinită. În urmă cu câteva zile, Larisa a dezvăluit și sexul bebelușului, vedeta va avea un băiețel. Însă, cu toate că fericirea este una imensă, Larisa Udilă a mărturisit că a trecut prin clipe groaznice.

”Pe mine una m-a marcat foarte tare, nu credeam că mi se întâmplă mie. Există un lichid în ceafă, foarte important pentru bebeluși atunci când faci morfologia. Mi-a spus (medicul) că există un risc foarte mare de sindrom down. Medicul mi-a spus că nu vrea să mă mintă și că trebuie să-mi fac analizele mai departe.

Am ieșit din cabinet, eram singură, mergeam pe hol spre Ogi al meu și am bufnit într-un plâns și am crezut că mi s-a sfârșit toată lumea. A fost foarte rău. Am făcut toate analizele necesare”, a mărturisit Larisa, în cadrul emisiunii Teo Show.

Din fericire, analizele făcute după au ieșit bine, iar totul merge conform așteptărilor sale.

Claudia Neghină va avea o fetiță

Fotomodelul Claudia Neghină va deveni mamă la 39 de ani. Blondina este însărcinată în opt luni și a mărturisit că și-a dat seama că este gravidă abia la sfârșitul primului trimestru. Claudia a dezvăluit că se simte extraordinar, iar jumătate din sarcină nici nu a știut că poartă în pântece un copilaș.

„Mama s-a bucurat foarte mult. Tata a murit la sfârșitul anului trecut. (…) Tot timpul mi-au plăcut copiii și am lucrat cu ei. Eu am făcut liceul pedagogic. Multe prietene au copii și mi-e foarte drag de ei. Nu am avut niciodată instinctul matern. Am avut cumva presimțirea că o fetiță mă așteaptă. Nu știu de ce. (…) Cred în spiritualitate. Chiar în ziua în care am aflat că o să am o fetiță, nu a fost un vis, a fost o certitudine, m-am trezit din somn și am avut numele în gând, Sofia.

Chiar nu cunosc pe nimeni Sofia. Nu am pe nimeni în familie, nu m-am uitat la vreun film. A fost un semn. (…) Încerc să nu forțez lucrurile, să le las să vină de la sine, să nu mă agit. Un kg 400 am luat. Am calculat de la început. În aprilie [o să nasc]. Cum o să decidă medicul o să nasc. Nu mai am 20 de ani. Azi am împlinit 39. (…) Important e să fie spre binele copilului”, a mai spus.

