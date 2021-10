Alina Laufer, escapadă la munte cu familia, după ce fetița cea mică a fost internată în spital „Ne-am făcut curaj să fugim”

Alina Laufer a avut probleme cu fetița cea mica în urmă cu câteva zile. Fosta soție a lui Jorge a mers la spital cu bebelușa pentru a o trata de o bacterie. După problemele avute, blondina a plecat cu toată familia la munte pentru a se relaxa după câteva zile dificile.

Micuța Davina s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate. Se simțea atât de rău, încât nici măcar nu mai voia să mănânce.

Alina Laufer a mărtuirisit că fiica ei ar fi contractat o bacterie de la animalele din curte, după ce vedeta și-a vizitat părinții. În primă fază, soția lui Ilan Laufer a crezut că Davinei îi dau dințișorii, dar doctorița i-a pus că nu are cum să-i fie atât de rău doar din această cauză.

„Am fost la părinții mei în curte și cred că a luat o bacterie de la animalele de acolo. Nu știu foarte sigur de unde a luat-o. Am acționat la timp, a fost o noapte de coșmar. Inițial, am crezut că-i dau dințișorii, are deja doi jos, dimineața mi-a zis doamna doctor că nu poate să-i fie așa de rău. Luni seara, a început să se simtă rău’, a declarat Alina Laufer la „Teo Show’, de pe Kanal D.

Tot atunci, Alina Laufer spunea că Davina a plâns o oră încontinuu și că nu reușea să doarmă deloc. Ulterior, când au văzut că micuța nu-și revine, vedeta și soțul ei au mers la spital.

„A plâns o oră încontinuu. Nu adormea. Nu am dormit nici noi toată noaptea. Marți dimineață a dus-o la doctor și i-a făcut analize. A avut trei-patru scaune într-o seară. Schimb 10 scutece pe zi mai nou, febră nu a avut. Nici acum nu vrea să mănânce. Am început diversificarea acum trei săptămâni. I-am dat antibiotic și și-a mai revenit’, mai povestea ea atunci.

După ce au depășit zilele dificie, Alina Laufer si familia ei au ales să plece într-o comună situată la poalele munților Bucegi și au făcut și prima fotografie. Așadar, în ciuda problemelor Davinei, părinții ei și-au făcut „curaj’ pentru o scurtă vacanță.

„Dragi prieteni, cu toate că Davina a fost foarte bolnăvioară săptămâna aceasta și am ajuns cu ea la spital, ne-am făcut curaj să fugim din București și am venit în formație completă la Vila …, o locație superbă în comuna Pietroșița, aflată la poalele munților Bucegi.

Vă îmbrățișăm, vă dorim un weekend minunat alături de cei dragi și vă recomandăm călduros să vizitați această zonă extraordinar de frumoasă’, a scris Alina Laufer pe Instagram, în dreptul unei imagini cu familia ei.