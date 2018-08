Stephan Pelger a fost bătut de două femei şi jefuit pe o stradă din Cannes. Celebrul designer s-a ales cu răni în urma incidentului.

Acesta a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate. Stephan Pelger se află în Germania și face o serie de investigații pentru a afla la ce operații urmează să fie supus.

„Acum sunt în Germania, la părinții mei care sunt stabiliți aici de ani buni. Mi-am făcut ieri niște investigații care au durat 12 ore. Cei de la spitalul din Nisa, unde am ajuns duminică, mi-au dat drumul repede, deși le-am spus că am dureri la nas și de cap. La spitalul din Germania au descoperit că am probleme la ochiul drept, cu care nu mai văd bine, e retina rănită și e posibil să mă opereze. De asemenea, la nas și craniu am probleme, nasul și placa craniană sunt fisurate. Aștept să văd decizia medicilor și la ce serie de operații voi fi supus. Sunt decis să dau în judecată spitalul din Nisa pentru malpraxis. Doctorii de acolo mi-au zis că nu am nimic. Am în continuare dureri de nas și de cap”, a declarat Stephan Pelger pentru protv.ro.

Designerul a vorbit și despre cele două agresoare ale sale.

„Sunt deja date în urmărire generală în Franța. Am aflat că și clubul respectiv a fost închis. Deocamdată nu vreau să-mi pun familia în pericol și nu pot da mai multe detalii. Am doi avocați, așteptăm să aflăm toate concluziile și cel mai probabil le vom acționa în judecată pe cele două agresoare, pentru tentativă de omor, clubul – pentru colaborare la tentativă de omor și trafic de substanțe, pentru că poliția de la Cannes spune că mi s-ar fi pus un tranchilizant în băutură, deoarece nu țin minte să fi ieșit din club, m-am trezit în masină… Și dacă se adeverește că și spitalul din Nisa a făcut malpraxis, pentru că m-a trimis acasă cu nasul spart și fractură de craniu, o să dau și spitalul în judecată și vor fi trei procese. A fost totul ca într-un film de groază!”, a mai spus el.