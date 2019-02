Decizia pe care a luat-o Mioara Roman: ”La sfârșitul anului o să renunț!”

Mioara Roman, 79 de ani, a decis că este momentul să renunțe la catedră! Fosta soție a lui Petre Roman este profesor universitar de limba arabă. Decizia Mioarei a fost luată ca urmare a vârstei înaintate.

Mioara Roman spune că a venit timpul să se bucure de pensie. A făcut-o în direct, la Antena Stars.

„Anul acesta am avut nişte ezitări pentru că au fost nişte ani cam ameţiţi, în sensul că am fost un fel de asistentă şi se resimte cumva. Cred că la sfârşitul anului am să renunţ. Am şi eu o vârstă, în aprilie fac 79 de ani. Eu am linişte pentru că ştiu că într-un fel mi-am făcut datoria”, a spus Miora Roman.