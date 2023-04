Decizia radicală luată de Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea: „Emoțional, mie îmi e greu să mă despart”

Tavi Clonda și Gabriela Cristea, cunoscuți și apreciați în lumea showbiz-ului din România, au decis să își vândă casa în care locuiesc în prezent. Iată cât trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să achiziționezi imobilul de lux.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt hotărâți să dea spre vânzare casa în care au locuit vreme de mulți ani.

Casa se află într-o zonă rezidențială selectă și are o valoare estimată de aproximativ un milion de euro. Cei doi soți au investit o sumă importantă de bani în construcția acestei case spațioase, cu o curte mare și o piscină cu apă sărată, pe care au amenajat-o după bunul lor plac.

Prețul pe care îl cere Tavi Clonda pentru proprietatea sa de lux

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Tavi Clonda a declarat că ar fi dispus să vândă casa pentru suma de 900.000 de euro.

Cu toate acestea, artistul a mărturisit că îi va fi greu să se despartă de această casă, întrucât aceasta a fost locul în care și-a crescut cele două fetițe, Iris și Victoria, și are cele mai frumoase amintiri.

„Dacă vine cineva cu 900.000 (n.r. – euro) ți-o dau acum. (…) Este un gând, acum nu știu, pentru că trebuie făcută o filmare frumoasă, eu ce imagini am trimis sunt așa. (…) Nu se măsoară în camere, am 8 băi, dacă o fac și pe aia de afară. (…) Terenul de 1.000 de metri și amprenta e undeva la 330. Mie îmi e greu, aici era și problema, de fapt. Emoțional, mie îmi e greu să mă despart de lucrurile la care am muncit atât și, practic, ambele fetițe s-au născut aici”, a mărturisit Tavi Clonda, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Gabriela Cristea a explicat că și-ar dori o casă mai mică, potrivită pentru familia sa, pe viitor.

Însă, planurile sale de viitor includ achiziționarea unui apartament, atunci când cele două fetițe vor fi mai mari și vor merge la liceu.

„A fost o idee a noastră și încă ne gândim. Ne-a trecut un gând nebun din două motive: unul pentru că locuința noastră este foarte mare. Nu din cauza utilităților, ci mai degrabă din cauza întreținerii curățeniei. Mai nebuni suntem că ideea era să vindem casa și să construim o altă casă”, a declarat Gabriela Cristea.

