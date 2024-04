Decizia radicală luată în căsnicie de Sânziana Buruiană după opt ani! Blonda vorbește despre trădarea `prietenelor`: „Ar fi vrut să-mi ia locul”

Sânziana Buruiană a surprins pe toată lumea atunci când a declarat că nu mai doarme cu soțul ei, Nicolae Zufluf de când a devenit mamă. Fosta asistentă tv a susținut că le este mai bine așa și că cele două fete ale lor, care acum au opt și trei ani jumătate, au nevoie de ea. Blondina alăptează neîncetat de opt ani, de când Izabela s-a născut. Tot ea a susținut că Nicolae Zuluf îi acceptă această decizie, deși nu prea i-a convenit. Acum, după aproape nouă ani de căsnicie, Sânziana Buruiană a luat o decizie radicală. CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedeta care și-a deschis sufletul și a vorbit despre trădare.

Sânziana Buruiană și soțul ei s-au căsătorit în 2015, iar nunta lor a fost cu mare fast. Mireasa, care la acea vreme era însărcinată cu primul copil al cuplului, a fost foarte fericită. Apoi, în 2020, în plină pandemie, Sânziana a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului. Și, deși alăptează fetele de opt ani deja și pentru asta, susține ea, a fost nevoită să doarmă în cameră cu ele, acum vedeta a schimbat foaia. Fosta asistentă a Adrianei Bahmuțeanu a dezvăluit dezicia radicală pe care a luat-o.

Sânziana Buruiană, trădată de prietene: „Le spuneam ce simt și puneau bețe în roate”

Sânziana Buruiană susține că a avut mare încredere în prietene și și-a deschis sufletul în fața lor. Din păcate pentru ea, fix persoanele la care spera că va găsi o urmă de alinare în problemele ei, au trădat-o.

„Sunt dezamăgită de oameni. Eu sunt genul care își dă și cămașa de pe mine pentru prieteni. Îi ajut și îi pun la egal cu mine și fetițele mele. Eu sunt sociabilă, deschisă și vorbesc cu oameni, le spun lucruri. S-a întâmplat să mă deschid în fața prietenelor și fix ele să vină să mă lovească. Mi-au pus și bețe în roate și am rămas surprinsă să văd lucrul acesta. Înainte aveam discuții cu prietenele mele despre relația mea, dar am renunțat la a spune ce simt. Am renunțat să dezbat orice ține de noi și de cuplul nostru cu prietenii apropiați” , a menționat Sânziana pentru CANCAN.RO.

Fosta asistentă, decizie radicală în căsnicia sa: „După atâția ani…”

„În ultima vreme, lumea a început să întreacă măsura. Invidia a devenit foarte mare. În general știu să îmi selectez prietenii, dar am avut niște surprize tare neplăcute. Mi-au făcut rău și am rămas neplăcut surprinsă de ele.Le-am pus pe același calapod cu mine si au fost niște oportuniste și ar fi vrut să-mi ia locul” , spune fosta asistentă tv.

Sânziana Buruiană a realizat că nu poate avea încredere nici în cele mai apropiate prietene. Astfel, blondina a decis că cea mai bună decizie este să se apropie, din nou, de soțul ei. Astfel, pentru ca mariajul lor să meargă strună, Sânziana a decis să doarmă din nou cu Nicolae Zuluf.

„S-a simțit și soțul meu în anii aceștia neglijat. Și bărbații sunt ca niște copii și fiecare are nevoie să simtă pe cineva aproape. Am luat decizia să dormim, din nou, împreună.

Sunt foarte fericită că au început să doarmă fetițele împreună. Cea mare are opt ani și deja dormea singură de când s-a născut cea mică. Acum dorm amândouă și pot și eu să ajung în patul conjugal. De atâția ani soțul a fost în cameră separată pentru că eu trebuia să fiu cu ele în permanență. Pe cea mică încă o alăptez și din acest motiv a dormit cu mine până recent”, a mai declarat vedeta pentru CANCAN.RO

Sânziana Buruiană evită să se uite în telefonul soțului: „Aș fi ajuns la balamuc”

Fosta asistentă tv spune că, deși nu are încredere în nicio prietenă, pe soț îl crede. Astfel, blondina a decis să nu îi caute niciodată în telefon. În plus, Sânziana, fiind foarte geloasă, merge pe principiul „ce nu știi, nu te afectează”.

„Eu am încredere că este un bărbat credincios, mi-am permis să îl las să doarmă singur. Dar acum, gata, am decis să dormim împreună. La câte griji am eu cu fetițele, dacă aș fi avut și grija soțului, aș fi ajuns la balamuc. Eu vreau să îmi ofere o liniște. Eu sunt o fire geloasă și dacă m-aș fi apucat eu să caut, nu aș fi putut să mă ocup de altceva decât de problemele cu soțul. Am ajuns la maturitate, ne gândim la viitorul fetelor, încât prostiile astea nu le mai luăm în calcul” , a spus Sânziana Buruiană.

