Decizie de ultimă oră în dosarul lui Alex Bodi! Afaceristul va fi eliberat din închisoare

După ce a fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, Alex Bodi a primit și o veste bună. Afaceristul urmează să fie eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Iată ce interdicții va avea de respectat fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Alex Bodi urmează să fie eliberat din închisoare, dar lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Afaceristul va fi plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, perioadă în care va fi obligat să respecte mai multe interdicții. iar asta pentru a nu ajunge în arest la domiciuliu ori în arest preventiv.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu va fi nevoit să se prezinte de fiecare dată când este chemat de judecătorul de cameră preliminară, iar de asemenea va trebui să anunțe tot timpul cu privire la schimbarea locuinței și să se prezinte la organul judiciar pe raza localității în care locuiește de fiecare dată când e chemat. Mai mult de atât, acestuia îi e interzis să ia legătura cu persoanele vătămate în acest dosar, potrivit Spynews.ro

Alex Bodi a fost arestat pentru 30 de zile

Alex Bodi a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de alte 29 de persoane, într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism. Potrivit spuselor lui, decizia de arest preventiv a fost luată pentru că nu s-a prezentat la un termen din acest dosar. Totuși, el susține că i-a fost imposibil să vină la tribunal, din cauza unor probleme de sănătate:

”Am specificat exact motivul pentru care s-a dispus arestarea mea. O să trecem și peste asta, am trecut și peste altele mai grele. Partea proastă este că au de suferit persoanele care mă iubesc, familia mea și prietenii adevărați. (…) Sper că am lămurit chestia asta, să nu fie sau să existe alte speculații, să nu se interpreteze că aș fi făcut sau că s-ar fi redescoperit ceva rău de mine, că am alte capete de acuzare sau că au apărut probe noi.

Este doar din simplul fapt că nu m-am prezentat la un anumit termen, unde am avut obligața, dar am avut motiv justificat. Am și există actele medicale depuse, dar se pare că nu a fost suficient. În fine, un episod nou din viața mea, altă bătălie pe care o s-o câștig”, a spus afaceristul.

Sursa foto: Arhiva CANCAN