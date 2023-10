Decizie dură primită de Oana Zăvoranu din partea instanței în plin scandal cu soțul ei, Alex Ashraf. Tot ce a clădit cu mâinile ei s-a ruinat

În plin scandal cu soțul ei, Oana Zăvoranu a primit o decizie dură din partea instanței, referitor la clinica pe care o deține. S-a cerut evacuarea acesteia! După ce, la finalul anului trecut, bruneta a primit o „lovitură” din partea instanței, după ce un creditor a apelat la justiție și i-a luat aparatura pe care i-a finanțat-o, recuperând o parte din sumă, acum a primit o nouă decizie. Detaliile se află mai jos, în articol.

Oana Zăvoranu a primit o decizie dură din partea instanței, în cursul zilei de vineri, 6 octombrie 2023. După ce, la finalul anului trecut, un creditor a apelat la justiție și i-a luat aparatura pe care i-a finanțat-o, în acest mod recuperându-se bani, acum s-a cerut evacuarea clinicii Oanei Zăvoranu.

Clinica a fost deschisă în anul 2017, în octombrie, de Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf. Centrul de sănătate a fost inaugurat în Cotroceni, iar reprezentanții clinicii anunțau că vor oferi cetățenilor servicii de calitate, aliniate la standardele europene. La câțiva ani distanță, au fost acumulate datorii care nu au fost plătite, iar în 2022 clinica se afla în pragul colapsului. Datoriile neplătite i-au condus pe reprezentanții clinicii în instanță. Atunci, unul dintre partenerii businessului a cerut să fie deschis falimentul. Datoriile erau de 700.000 de lei. (Vezi AICI) Ulterior, s-a cerut falimentul pentru datoria mai sus amintită. La momentul acela, s-a vehiculat că suma pe care o datorează Oana Zăvoranu ar fi fost mult mai mare.

Clinica condusă de Oana Zăvoranu, în pragul falimentului

La momentul acela, Horia Vlădescu, reprezentantul Chimet, a fost managerul clinicii Oanei Zăvoranu. A povestit, în cadrul unui interviu, că ar fi încercat să salveze afacerea brunetei, însă, ulterior, aceasta a început să acumuleze datorii.

„Eu am fost managerul clinicii One Life, prin intermediul companiei Chimet Trade, care a preluat conducerea clinicii Oanei Zăvoranu. Când eram manager acolo, am ridicat-o și am salvat-o din faliment în 2019, în decembrie … S-a văzut doamna Oana cu sacii în căruță și a zis «nu mai am nevoie de nimeni, mă descurc eu». N-a mai vrut să plătească, a început să facă datorii și la alte părți, au crescut sumele și acum a ajuns la fundul sacului”, spunea bărbatul, atunci.

Sursă foto: captură video