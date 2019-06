Decizie fără precedent în România luată de cel mai conștiincios procuror DNA! E senzațional ce a putut să ceară…

Decizie fără precedent în România. Procurorul Tudor Ionuț Grigoraș – promovat la Direcția Națională Anticorupție în 2015 – a făcut un efort profesional demn de laudă și un adevărat tur de forță, informează Q Magazine, într-un dosar mai puțin cunoscut și fără nume ”grele”.

Totul a pornit de la o plângere penală efectuată de conducerea B Braun România – sucursală a Grupului internațional german B. Braun Melsungen A.G. din domeniul medical. Plângerea penală l-a vizat pe un director din Departamentul Financiar, acesta fiind acuzat că percepea comisioane de la clienți. Ei bine, procurorul Tudor Ionuț Grigoraș a luat o decizie spectaculoasă, absolut surprinzătoare și, mai ales, lăudabilă. A cerut spre consultare… toate facturile emise de B Braun în perioada care făcea obiectul plângerii penale, respectiv 4 ani de zile.

Surse din DNA au declarat că este vorba de peste… 60.000 de facturi, ceea ce spune totul despre senzaționala decizie a celui mai conștiincios procuror DNA. Fiecare factură are între una și zece pagini. Mai mult, fiecare factură are și un Aviz de însoțire a mărfii, care poate avea, de asemenea, câteva pagini. Practic, toată cantitatea ar fi încăput în jumătate de tir, ceea ce l-a determinat pe procurorul Tudor Ionuț Grigoraș să solicite scanarea și predarea pe un CD a tuturor documentelor.

Implicarea procurorului de caz, o ”plăcută surpriză”

Evident, efortul de a parcurge, a citi și a calcula prejudiciul adus de un angajat companiei germane este imens și merită remarcat, cu atât mai mult cu cât prejudiciile în alte dosare au fost calculate artificial și de multe ori complet inexact, fiind contrazise de expertizele dispuse, ulterior, de instanță.

Avocatul B Braun, Florin Cojocaru, a declarat că nu poate da detalii despre caz întrucât ancheta este în desfășurare, dar a precizat că „este plăcut surprins de implicarea procurorului de caz”.

B. Braun Medical SRL a intrat pe piața românească în 1998 și are actualmente trei divizii: Hospital Care (soluții perfuzabile, pompe, nutriție, sisteme stomice etc.), Outpatient Market (dezinfectanți, mănuși, tratament plăgi etc.) și Aesculap (echipamente și instrumentar chirurgical, camere implantabile, proteze chirurgicale etc.). (CITEȘTE ARTICOLUL INTEGRAL PE SITE-UL Q MAGAZINE)