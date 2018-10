Declarația de dragoste care a devenit virală pe Internet! Violeta a povestit tot ce face ea cu iubitul ei, Fănel: “După ce m-a dat în parașute…“

O declarație de dragoste a devenit virală pe Internet, după ce Violeta a povestit pe rețelele de socializare tot ce face ea cu iubitul ei, Fănel, și cum îi face toate poftele. Deși textul este plin de greșeli gramaticale, implicit greu de citit, a reușit să stârnească amuzamentul tuturor.

Pe lângă mesaj, Violeta a postat și o imagine cu ea și Fănel, stând îmbrățișați într-un parc de distracții.

“Io si fanel ameu dupa ce ma dat in parasute si mea loat vata infiptan batule. cam dulceaga da buna. Am barbat îngrijitor face poftilii toate. Saptmna vitoare a zas ca merjem la aia unde pune filme că ie formos si da si porumb dala facut la tigaie cu ulei.ofticatule curvele ca vede ca bine o ducem io si fanel ameu. Te live you fanelus“, este mesajul prin care Violeta le povestește prietenilor virtuali ce poveste de dragoste frumoasă trăiește alături de iubitul ei, Fănel.