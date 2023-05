Declarații controversate! Adina de la Heaven își susține partenerul să își mai ia trei soții: „Dacă vrea cu sânii mari să-și aducă”

Adina de la Heaven și rapper-ul Glance sunt împreună de mai bine de 10 ani. Cei doi au o relație frumoasă și chiar dacă nu sunt căsătoriți, de mult timp trăiesc ca o adevărată familie. Se pare că mariajul nu o sperie pe artistă și chiar este deschisă ca partenerul ei, care este arab, să își mai ia și alte trei soții, după cum spune lege musulmană. Mai mult, blondina ar fi chiar încântată de prezența altor femei în casa sa.

Recent, Adina Postelnicu a făcut anumite declarații surprinzătoare. Se pare că rapper-ul Glance este un bărbat cu adevărat norocos, căci artista nu este o iubită geloasă. Din contră, pare să fie foarte deschisă către o relație cu mai mult de doi oameni. Mai exact, Glance este de origine arabă, așa că religia îi permite să aibă patru soții, iar actuala parteneră nu pare să aibă ceva împotrivă.

În cadrul unui interviu acordat recent, Adina de la Heaven a mărturisit că nu ar avea nicio problemă în cazul în care iubitul ei, care este și tatăl fetiței sale (4 ani), și-ar mai luat alte trei soții. Cântăreața știe clar că ea o să fie prima, iar de restul nu o mai interesează. Așa cum spune regula, prima soție este cea care conduce casa, iar celelalte trebuie să o urmeze.

Așa că, partenera lui Glance s-a gândit, deja, la utilitatea viitoarelor posibile soții. Uneia o să-i dea postul de baby-sitter, iar alteia î-l va da pe cel al menajerei. Cât despre a treia, cu siguranță că blondina o să îi găsească și ei ceva treabă de făcut.

„Dacă vrea una cu sânii mari, poate să-și aducă, că el are voie patru neveste că e musulman! Eu sunt de acord că tot am nevoie de o menajeră, mai am nevoie și de un baby-sitter. Următoarele trei neveste pe care poate să și le ia, mă vor scuti să plătesc alți bani pentru doamnele care vin să mă ajute la curățenie, la una, alta. Pentru că, nu uitați că, prima nevastă, la arabi, e prima! Le comandă pe celelalte, dacă nu știați! Deci, clar nu sunt împotrivă, să și le ia pe alea cu sânii foarte mari!” , a declarat Adina Postelnicu, potrivit click.ro.

Adina de la Heaven, operație de micșorare a sânilor

Cum spunea în declarațiile de mai sus, Adina de la Haven ar fi de acord ca viitoarele soții ale partenerului său să aibă și un bust generos, asta cu atât mai mult cu cât ea se gândește să își micșoreze sânii. În luna martie a acestui an, blondina pășea în cabinetul medicului pentru a pune la punct ultimele detalii în legătură cu operația. Se pare că bustul generos i-a creat numeroase neplăceri, așa că după ce s-a gândit bine, artista a decis să îl micșoreze.

„Este o intervenție pe care mi-o doresc de foarte mulți ani, strict din cauza problemelor pe care le am cu spatele și miercuri voi merge la control. Ne vom sfătui, vom discuta puțin pe tema asta și în urma discuției voi lua decizia.

Eu îmi doresc foarte mult, dar trebuie să știu exact care sunt riscurile și acesta este motivul pentru care nu sunt decisă în momentul acesta 100%. Miercuri voi ști exact dacă voi face sau nu intervenția. În principiu, am fost programată, dar în urma discuției voi lua decizia. Motivul principal pentru care vreau să fac această intervenție sunt durerile de spate pe care le-am avut dintotdeauna”, declara Adina Postelnicu.

