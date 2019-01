Declarații răvășitoare de la o apropiată a Ioanei Condea: ”A murit de dorul fiului ei, David!”

Familia Ioanei Condea se pregătește s-o repatrieze din Germania, acolo unde tânăra a murit, după aproape cinci ani de agonie. A luptat singură în toată această perioadă, iar dorul de fiul ei, David, se pare că a măcinat-o atât de mult, încât nu a mai fost în stare să-și găsească puteri pentru a merge mai departe, spun apropiații ei, pentru CANCAN. RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Ioana Condea a murit pe 13 ianuarie într-un spital din Koln (Germania), după aproape cinci ani de chin: a fost în comă, și-a revenit, dar a fost nevoită să rămână imobilizată la pat și în imposibilitatea de a vorbi.

Cel care i-a distrus viața este tot un român, acuzat de proxenetism, pe nume Robert Tănase. Acesta a bătut-o atât de rău pentru că a refuzat să se prostitueze pentru el, încât Ioana nu a mai fost om niciodată. A rămas în îngrijirea medicilor nemți până în ultima zi de viață, însă, din cauza faptului că provine dintr-o familie fără prea mari posibilităţi financiare, cei dragi nu și-au permis să vină prea des în Germania pentru a-i fi alături.

„De aia s-a stins atât de repede…”

A urmat o perioadă de recuperare în care dădea semne că-și revine. Se întâmpla în momentele în care Ioana își vedea băiatul. L-a recunoscut de cum l-a văzut, însă nu putea să-i mai spună cât de mult îl iubește. Iar vizitele familiei şi ale apropiaţilor au început să se rărească tot mai mult, tot din cauza banilor.

”Am văzut-o pe Ioana ultima oară în urmă cu un an. Nu putea vorbi, dar mă înțelegea. M-am speriat, pentru că am prins-o chiar în timpul unei crize de epilepsie, iar eu eram gravidă. Mi-a fost frică să nu mi se facă rău și am decis s-o vizitez mai rar. Mama ei a văzut-o ultima oară în aprilie anul trecut, și cred că inclusiv asta a contat pentru ea.

Faptul că nu și-a văzut familia atâta timp. L-a recunoscut pe fiul ei, David, când i l-am adus aici, și parcă se simțea mai bine. De asta avea ea nevoie ca să-și revină ușor, dar nu s-a putut, familia nu a avut condițiile materiale pentru a o vizita mai des. Eu cred că de aia s-a stins atât de repede, a murit de dorul fiului ei, David, mai ales”, a mărturisit, pentru CANCAN. RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, o sursă apropiată familiei.

Robert Tănase, închis într-un penitenciar ”cu măsuri speciale”

Robert Tănase este închis acum într-un penitenciar din Koln, fiind condamnat inițial la opt ani de închisoare. După decesul Ioanei Condea, procesul va fi reluat de la zero, iar acuzațiile la adresa românului se vor schimba din tentativă de omor în omor.

Doar că bărbatul a fost mutat direct în închisoarea unde se află închis și Robert Tănase, fără să fie consultat de un psiholog, după cum reiese dintr-o anchetă internă, iar acolo și-a pus capăt zilelor.

Teoretic, acesta trebuia plasat într-o celulă securizată, fără mobilier și îmbrăcat în haine confecționate din… hârtie! Cel puțin așa se precizează în raportul citat de publicația germană Weser Kurier.

Ca urmare a acestui caz, în închisoarea în care Robert Tănase își va petrece probabil foarte mulți ani după rejudecarea procesului au fost instalate camere de supraveghere. Dar și un soft care să înregistreze mișcări ”nenaturale” în celulele deținuților. Şi care să declanșeze alarma atunci când aceștia se apropie la o distanță mai mică de 30 de centimetri față de plafonul celulei. De asemenea, au fost eliminate mânerele de la ferestre, iar uniforma deținuților a fost și ea schimbată, fiind eliminate șireturile.

