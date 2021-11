Declarațiile făcute de Florin Zamfirescu, după reacția lui George Burcea din mediul online: ”Eu aș vrea să mă împrietenesc cu el”

În ultimele două zile s-a iscat o întreagă controversă în jurul reacției pe care a avut-o George Burcea în mediul online. Fostul soț al Andreei Bălan a făcut o serie de declarații care au ridicat semne de întrebare, în cadrul unui live, iar apoi cartea sa a fost retrasă de pe piață.

Astăzi, într-o emisiune de televiziune, marele actor Florin Zamfirescu și-a expus opinia în legătură cu situația în care este implicat direct George Burcea. Iubitul Vivianei Sposub a făcut o serie de declarații neașteptate, în cadrul unui live, instigând la violența domestică. Actorul a declarat că nu înțelege atitudine unor femei, cărora le place doar atunci când bărbatul dă cu pumnul în masă.

Mai exact, urmăritoarele sale i-au spus că nu el trebuie să gătească în casă, ci femeia de lângă el. Aceste afirmații l-au enervat la culme pe George Burcea, care nu s-a mai abținut și a răspuns într-un mod neașteptat, folosind cuvinte și expresii dure, fapt care a dus la retragerea de pe piață a cărții, „Scrisoare către Ceaușescu”, scrisă de George Burcea. Ulterior, însă, actorul și-a cerut scuze, scriind o serie de mesaje pe rețelele de socializare.

”Reacția lui mi se pare foarte firească. Eu am avut un conflict cu George Burcea dintr-o neînțelegere, dar m-am interesat pe parcurs, am aflat anumite lucruri despre el. Din câte am înțeles scrie și cărți, el este un individ repezit, pripit și care se enervează repede. Asta pentru mine înseamnă o energie debordantă. Niciodată o energie nu este rea sau bună, ci este prost folosită sau bine folosită. Eu aș vrea să mă împrietenesc cu el, pentru că mă interesează foarte mult. Îl apreciez foarte mult, contrar părerii lui inițiale că eu l-am jignit. (…) Noi trăim niște vremuri îngrozitoare, politice, financiare. Acum ne-am găsit pe George Burcea, are și el niște reacții. Fetele acelea meritau nu doar vorbele lui Burcea”, este o parte din declarația actorului Florin Zamfirescu.

”Ceea ce a făcut George Burcea este o faptă penală. Această ieșire a lui George Burcea este groaznică, are și doi copii. Nu mai voiam să îi fac plângere penală, dar m-am răzgândit. Mâine dimineață o să merg să fac. Dumneavoastră îl și încurajați, ar trebui să îl sunați, să nu se mai manifeste așa în spațiul public”, a declarant activista Alina Dumitriu.

Cartea lui George Burcea, retrasă de pe piață

Editura Hyperliteratura a decis retragerea de pe piață a cărții, „Scrisoare către Ceaușescu”, scrisă de George Burcea. Directorul editurii l-a criticat dur pe actor după ce a auzit declarațiile acestuia și se declară pur și simplu uluit: „M-am crucit (nu, nu exagerez, m-am crucit de câteva ori în fața monitorului, nu e nicio scoatere din context, nu e niciun politically correctness exagerat…). Că dacă el, care a scris o carte împotriva violenței domestice și e un bărbat model (citez și sunt uluit), și este jignit că mai și gătește, atunci dacă femeilor nu le place un astfel de individ, concluzia e că le place bătaia? Nici nu mă pot coborî la nivelul la care să comentez așa ceva, pur și simplu”, a spus Andrei Ruse pe contul său de Facebook.

